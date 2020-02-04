Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек. Об этом сообщил во вторник местный комитет по вопросам здравоохранения.

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414

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