Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй, где наблюдается эпицентр вспышки, достигло ста человек, зараженных – 2714. Как свидетельствуют данные комитета по вопросам здравоохранения провинции, которые приводит РИА Новости, число погибших достигло 106 человек.

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек

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