Здоровье
Москва 24Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй, где наблюдается эпицентр вспышки, достигло ста человек, зараженных – 2714. Как свидетельствуют данные комитета по вопросам здравоохранения провинции, которые приводит РИА Новости, число погибших достигло 106 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 162 человек
Политика Сегоднявчера в 18:01
Число жертв короновируса в Китае выросло до 106 человек, заболевших - до 4,5 тысяч
Интерфакс28 января в 00:44
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Политика
Российский раввин раскритиковал Польшу и Украину за героизацию нацизма
Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в ряде стран, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.
Баскетбол
Овечкин вышел на лёд под номером погибшего Коби Брайанта
Шоу-бизнес
Рианна сменила арабского миллиардера на рэпера
Рианна сменила арабского миллиардера на рэпера Певица Рианна рассталась с богатым шейхом, но недолго страдала от одиночества.
Политика
США расширили антироссийские санкции
Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
Общество
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
Энергетика
На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Происшествия
Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Происшествия
Воронежцев с подозрением на коронавирус отвезли в детскую больницу
Двух воронежцев, госпитализированных накануне с подозрением на коронавирус, разместили в изолированных инфекционных боксах с отдельными входами на территории областной детской больницы.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Футбол
«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе футболиста Александра Соболева в московский «Спартак».
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Авто
Универсал и седан BMW 3 Series получили новую базовую версию
Немецкий автоконцерн BMW представил новую базовую версию модели 3-Series G20, которая получила индекс 318i.
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Шоу-бизнес
Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши
На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
Происшествия
В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом
Автобус опрокинулся в кювет на федеральной автодороге Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области, пострадали трое детей и один взрослый, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Футбол
«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги
Футболисты "Манчестер Сити" проиграли дома "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги, но по сумме двух встреч вышли в финал турнира.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».