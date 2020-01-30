Здоровье

ИзвестияИзвестияЧисло жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771. Об этом в четверг, 30 января, сообщил государственный комитета по вопросам здравоохранения КНР. Кроме того, уточняется, что первый случай заражения зарегистрирован в Тибете.
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Российские авиакомпании приостанавливают полеты в Китай

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Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

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Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170

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В приложении Google Phone нашли функцию записи разговора

В последней версии приложения для набора номеров Google Phone была обнаружена функция, которая может поддерживать транскрипцию вызовов, что напоминает приложение Recorder для Pixel 4, передает The Verge.
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Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер РФ Юрий Трутнев ожидает роста объемов строительства на Дальнем Востоке, в частности, благодаря программе льготной ипотеки.
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Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности

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СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии

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