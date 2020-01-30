По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771. Об этом в четверг, 30 января, сообщил государственный комитета по вопросам здравоохранения КНР. Кроме того, уточняется, что первый случай заражения зарегистрирован в Тибете.

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

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