Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных — до 7 711, первый случай заражения зафиксирован в Тибете, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

с чего всё началось

Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй, где наблюдается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением нового коронавируса, сообщил, что число жертв болезни достигло 162 человек. Выявлено еще 1032 случаев инифицрования.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 162 человек

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