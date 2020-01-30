Общество
Вечерняя МоскваЧисло жертв коронавируса в Китае выросло до 162 человек
Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй, где наблюдается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением нового коронавируса, сообщил, что число жертв болезни достигло 162 человек. Выявлено еще 1032 случаев инифицрования.
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с чего всё началось
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных — до 7 711, первый случай заражения зафиксирован в Тибете, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.РИА Новости19:10
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Число погибших от нового коронавируса в провинции Хубэй выросло до 170 человек
Общественное телевидение России18:15
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