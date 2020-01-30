Здоровье
РИА НовостиЧисло жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения. Как сообщается, в провинции было зарегистрировано 37 новых случаев смерти от вируса и подтверждено 1032 новых случаев заболевания. Из больниц за сутки выписали десять человек.
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Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
Происшествия
В массовой аварии на Лебедянском шоссе пострадал ребенок
В результате в аварии задействованы семь машин. В аварии пострадали женщина-водитель и ребенок.
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Политика
Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отставке Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Политика
Крымские татары осудили планы бросить на «поход» в Крым стариков
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бросить на поход в Крым тех, "кто уже пожил".
Шоу-бизнес
Сталлоне перестал скрывать седину и превратился в Санта-Клауса
Транспорт
На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов
Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Общество
Стало известно о времени окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия китайского коронавируса пойдет на спад в середине февраля 2020 года, конец распространения вируса 2019-nCoV ожидается в конце марта.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
Космос
Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода
Расщепление водорода наблюдается на дневной стороне экзопланеты. В то же время на ночной стороне происходит обратный процесс.
Здоровье
Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии
Вахтовый автобус на базе грузовика КамАЗ перевернулся в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.
Общество
Facebook согласилась выплатить $550 млн по иску о распознавании лиц
Как сообщало ИА REGNUM, авторы коллективного иска утверждали, что система распознавания лиц фактически позволяет администрации соцсети собирать и хранить биометрические данные, что нарушило гражданские права около 6 млн жителей Иллинойса.
Футбол
В «Сочи» пошутили над отказом Кокорина переходить в клуб
Форвард «Зенита» Александр Кокорин отказался уходить в аренду в «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.
Общество
Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Общество
В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который власти хотели потратить 16 млн евро
Министерство транспорта Чехии планировало потратить 16 млн евро (чуть больше 1 млрд рублей) на онлайн-сервис для продаж разрешений проезда по платным автомагистралям.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Работу премьера Мишустина одобрила почти половина россиян
Почти половина россиян одобрила первые действия Михаила Мишустина на посту главы правительства РФ.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Футбол
«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги
Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Общество
Число жалоб россиян в ЕСПЧ стремительно растет
Как отмечают "Ведомости", количеств жалоб с 2017 года удвоилось.