Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиЧисло жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек

Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения. Как сообщается, в провинции было зарегистрировано 37 новых случаев смерти от вируса и подтверждено 1032 новых случаев заболевания. Из больниц за сутки выписали десять человек.
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Количество заразившихся коронавирусом в Гонконге увеличилось до десяти

REGNUMвчера в 20:31

Число жертв нового коронавируса достигло 170 человек

РБКвчера в 18:21

В провинции Хубэй жертвами коронавируса числятся уже 162 человек

Московский Комсомолецвчера в 18:14

Число погибших от последствий коронавируса в Хубэе выросло до 162

RT на русскомвчера в 18:10

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162

РЕН ТВвчера в 17:58

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162

Газета.Ruвчера в 17:41

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек

РИА Новостивчера в 17:33
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
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Помилованная президентом РФ израильтянка Иссахар вышла на свободу

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В массовой аварии на Лебедянском шоссе пострадал ребенок

В результате в аварии задействованы семь машин. В аварии пострадали женщина-водитель и ребенок.
LipetskMedia.ru вчера в 11:02
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США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Политика

Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отставке Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
ТАСС вчера в 10:06
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

Российская газета вчера в 21:57
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Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Политика

Крымские татары осудили планы бросить на «поход» в Крым стариков

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бросить на поход в Крым тех, "кто уже пожил".
РИА Новости вчера в 18:36
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Телеканал 360° вчера в 16:49
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На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
RT на русском 00:26
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Стало известно о времени окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия китайского коронавируса пойдет на спад в середине февраля 2020 года, конец распространения вируса 2019-nCoV ожидается в конце марта.
9111.ru вчера в 09:14
Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
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Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода

Расщепление водорода наблюдается на дневной стороне экзопланеты. В то же время на ночной стороне происходит обратный процесс.
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В Приморье возбуждено дело о контрабанде древесины на 450 млн рублей

Газета.Ru 01:27
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Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
РБК вчера в 21:39
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
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На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Известия вчера в 19:13
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Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
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Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем

Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 13:41
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Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии

Вахтовый автобус на базе грузовика КамАЗ перевернулся в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.
REGNUM вчера в 21:01
Общество

Facebook согласилась выплатить $550 млн по иску о распознавании лиц

Как сообщало ИА REGNUM, авторы коллективного иска утверждали, что система распознавания лиц фактически позволяет администрации соцсети собирать и хранить биометрические данные, что нарушило гражданские права около 6 млн жителей Иллинойса.
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Форвард «Зенита» Александр Кокорин отказался уходить в аренду в «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.
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Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
РБК вчера в 10:38
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В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который власти хотели потратить 16 млн евро

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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
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Почти половина россиян одобрила первые действия Михаила Мишустина на посту главы правительства РФ.
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В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец 28 января в 08:54
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«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги

Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Вести.Ru вчера в 16:50
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Число жалоб россиян в ЕСПЧ стремительно растет

Как отмечают "Ведомости", количеств жалоб с 2017 года удвоилось.
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