Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиЧисло жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек

Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения. Как сообщается, в провинции было зарегистрировано 37 новых случаев смерти от вируса и подтверждено 1032 новых случаев заболевания. Из больниц за сутки выписали десять человек.
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Количество заразившихся коронавирусом в Гонконге увеличилось до десяти

REGNUMвчера в 20:31

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162

РЕН ТВвчера в 17:58

В провинции Хубэй жертвами коронавируса числятся уже 162 человек

Московский Комсомолецвчера в 18:14

Число погибших от последствий коронавируса в Хубэе выросло до 162

RT на русскомвчера в 18:10

Число погибших от нового коронавируса в провинции Хубэй выросло до 170 человек

Общественное телевидение Россиивчера в 18:15

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162

Газета.Ruвчера в 17:41

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек

РИА Новостивчера в 17:33
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
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Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
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Курс доллара расчетами «завтра» в начале торгов в среду утром вырос на 3 копейки – до 62,32 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки – до 68,64 рубля.
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Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
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Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
iXBT.com 02:50
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Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
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Бизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями

Как считают в «Опоре России», сервис должен разъяснять пользователям, что информация о единственном свободном номере в отеле или сообщение «вы не успели забронировать» касаются только реализуемого через Booking.com жилья.
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

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Приобрести колонку можно будет на сайте MRG и в офлайн-магазинах по цене 6990 руб. Устройство оснастили голосовым помощником "Маруся", который умеет звонить через соцсеть "ВКонтакте", подключаться к системам умного дома и решать различные бытовые вопросы.
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
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Как заявил, пресс-секретарь российского президента, Кремль рассчитывает во время переговоров Путина и Нетаньяху получить «из первых рук» информацию о деталях «сделки века».
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Рейтинг качества жизни в регионах создадут в России

В России разработают рейтинг качества жизни регионов.
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В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

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Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с побегом осужденного из здания суда в Новокузнецке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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Житомирская дивизия, участвовавшая в освобождении Освенцима, была сформирована в городе Горьком (ныне – Нижнем Новгороде), а не на Украине, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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Вышла кукольная версия «Истории игрушек 3»

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В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка

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Марго Робби объяснила отсутствие Джареда Лето в фильме «Хищные птицы»

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