Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения. Как сообщается, в провинции было зарегистрировано 37 новых случаев смерти от вируса и подтверждено 1032 новых случаев заболевания. Из больниц за сутки выписали десять человек.

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек

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