Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиЧисло жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек

Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения. Как сообщается, в провинции было зарегистрировано 37 новых случаев смерти от вируса и подтверждено 1032 новых случаев заболевания. Из больниц за сутки выписали десять человек.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Количество заразившихся коронавирусом в Гонконге увеличилось до десяти

REGNUMвчера в 20:31

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162

РЕН ТВвчера в 17:58

Число погибших от нового коронавируса в провинции Хубэй выросло до 170 человек

Общественное телевидение Россиивчера в 18:15

В провинции Хубэй жертвами коронавируса числятся уже 162 человек

Московский Комсомолецвчера в 18:14

До 162 человек выросло число погибших от коронавируса в провинции Хубэй

Аргументы и Фактывчера в 18:36

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162

Газета.Ruвчера в 17:41

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек

РИА Новостивчера в 17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Общество

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
RT на русском 04:32
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Коммерсантъ 04:21
Политика

В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой

В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Военное обозрение вчера в 22:28
Общество

Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

РИА Новости 04:01
Происшествия

В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения приговора

Российская газета вчера в 09:40
Космос

Названо время первого запуска с Байконура в 2020 году

Первый запуск с космодрома Байконур в 2020 году произойдет в ночь на 7 февраля. В космос отправят британские спутники связи OneWeb.
РЕН ТВ 27 января в 09:34
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Армия и оружие

Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс

Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.
Утро.ru вчера в 10:23
Культура

Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»

В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Piter.tv 00:47
Армия и оружие

Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США

Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
RuNews24.ru 02:31
Гаджеты

Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Смартфон Caviar Cyberphone выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров.
The GEEK вчера в 12:26
Футбол

Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Газета.Ru 02:35
Политика

Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России.
RT на русском 03:03
Энергетика

Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%

Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 12:47
Происшествия

Задержанные по делу Ивана Голунова полицейские ответили на обвинения

Бывшие полицейские, задержанные по делу Ивана Голунова, ответили на обвинения.
Ореанда-Новости 04:22
Происшествия

В Подмосковье при закладке наркотиков задержали полицейского

НТВ 03:27
Общество

ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

РИА Новости 04:24
Общество

В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба

Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Газета.Ru 04:15
Политика

На границе США и Мексики снесло часть стены Трампа

News.ru 02:56
Авто

Tesla рассказала о рекордных поставках электромобилей

В четвертом квартале 2019 года Tesla установила новый рекорд поставок, передав клиентам более 112 тысяч своих электромобилей.
Автоновости дня 01:26
Происшествия

В Нижнем Новгороде таксист избил и выкинул пассажирку из авто

29 января таксист, который не хотел выполнять заказ, выкинул пассажирку из своей машины и избил ее.
7 новостей 02:16
Культура

Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Дни24 28 января в 07:58
Происшествия

СК открыл новые дела из-за контрабанды леса в Китай

Следственный комитет возбудил новые дела на участников преступного сообщества, занимающегося незаконным вывозом древесины из России в Китай.
РБК 02:52
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Известия вчера в 23:44
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Политика

Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России

Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Lenta.ru 02:02
Происшествия

Руководитель Канавинского рынка задержан за дачу взятки

Напомним, утром 27 января правоохранители задержали Михаила Шарова, главу Канавинского района, и его заместителя Эдуарда Цветкова по подозрению в получении взятки от предпринимателя.
Pro Город НН 03:00
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное