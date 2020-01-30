Здоровье
РИА НовостиЧисло жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения. Как сообщается, в провинции было зарегистрировано 37 новых случаев смерти от вируса и подтверждено 1032 новых случаев заболевания. Из больниц за сутки выписали десять человек.
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Число погибших от нового коронавируса в провинции Хубэй выросло до 170 человек
Общественное телевидение Россиивчера в 18:15
До 162 человек выросло число погибших от коронавируса в провинции Хубэй
Аргументы и Фактывчера в 18:36
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