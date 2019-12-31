Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
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