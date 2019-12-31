Происшествия
РИА НовостиЧисло жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
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Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
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Стали известны пары полуфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею, которые выглядят следующим образом: Швеция — Россия, Канада — Финляндия.
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В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Политика
Демократ Джулиан Кастро объявил о выходе из президентской гонки в США
Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро выбыл из состава претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Армия и оружие
При обстреле аэропорта Багдада погибли восемь человек
В результате ракетного обстрела, которому подвергся международный аэропорт Багдада, погибли восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на источники.
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Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
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В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
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Политика
«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
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Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Умные часы Xiaomi Mi Watch Color оказались заметно дешевле аналогов
Единоборства
Боец из России Исаев выиграл миллион долларов в финале Гран-при PFL
Боец смешанного стиля (ММА) из России Али Исаев одержал победу в поединке с американцем Джаредом Рошольтом в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Футбол
Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
Спорт
Клебо проигнорировал приглашение Большунова на водку и торт
Прославленный норвежский лыжник Йоханнес Клебо, являющийся трехкратным олимпийским чемпионом, не стал заходить в отель российской сборной, где свое 23-летие праздновал Александр Большунов.
Общество
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В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Здоровье
В Китае распространяется неизвестная пневмония
В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения.
Космос
Индия планирует новую лунную миссию в 2020 году
Планируется сделать новую попытку высадки беспилотной миссии на Луну в 2020 году после неудачи в прошлом году, заявил в среду, 1 января, глава космической программы страны.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Происшествия
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Политика
Есть разница: Вакарчук ответил виршами на новогоднюю речь Зеленского
Вакарчук заявил, что для него есть разница, "где, кто и с кем готов брататься".