В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.

Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

Кино «Союз спасения» стал самым обсуждаемым фильмом года "Союз спасения" вышел в широкий прокат 26 декабря, ровно через 194 года после описываемых событий — восстания декабристов на Сенатской площади.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Общество Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Здоровье Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.

Политика Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.

Политика Власти США ввели санкции в отношении главы минобороны Кубы Госсекретарь США Майп Помпео рассказал о введении властями страны санкций в отношении министра революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса. об это сообщает РИА "Новости".

Происшествия Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.

Общество Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Здоровье Названы преимущества резкого отказа от употребления алкоголя Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые изменения, которые происходят со здоровьем после отказа от употребления алкоголя.

Интернет Агентство Brand Analytics подвело итоги исследования топ-платформ Если в январе 2019 года совокупная цитируемость платформ в рейтинге практически вдвое уступала совокупной цитируемости медиаресурсов в Топ-100 (5,2 млн ссылок против 9,98 млн ссылок), то финишировали год платформы обойдя в декабре медиаресурсы Топ-100 (9,85 млн ссылок на платформы против 8,6 млн ссылок на Топ-100).

Кино В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука 1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».