Здоровье
Евразия DailyЧисло жертв коронавируса в Китае возросло до девяти
По последним данным властей КНР, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения. «По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в китае достигло 440, девять человек скончались», — заявили в Госкомитете.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
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Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
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Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
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