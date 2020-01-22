Здоровье

Евразия DailyЕвразия DailyЧисло жертв коронавируса в Китае возросло до девяти

По последним данным властей КНР, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения. «По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в китае достигло 440, девять человек скончались», — заявили в Госкомитете.
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В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек

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