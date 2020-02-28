Вечером 28 февраля ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что в момент происшествия в бане отмечали день рождения блогера Екатерины Диденко.

с чего всё началось

Число жертв отравления углекислотой в банном клубе в Москве выросло до трех. Как стало известно ТАСС, в субботу в больнице умер Валентин Диденко, муж Instagram-блогера Екатерины Диденко. В пятницу вечером в бане в Коломенском проезде 18 гостей отмечали её день рождения.

Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех

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