Происшествия
Вести.RuЧисло жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех
Число жертв отравления углекислотой в банном клубе в Москве выросло до трех. Как стало известно ТАСС, в субботу в больнице умер Валентин Диденко, муж Instagram-блогера Екатерины Диденко. В пятницу вечером в бане в Коломенском проезде 18 гостей отмечали её день рождения.
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с чего всё началось
Вечером 28 февраля ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что в момент происшествия в бане отмечали день рождения блогера Екатерины Диденко.Агентство Москвавчера в 16:00
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Еще в декабре прошлого года сенатор Чак Шумер, видный деятель Демпартии США, озвучил трагические цифры – за последние годы число самоубийств среди американских фермеров выросло в разы.
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В Московской области произошел пожар на овощебазе
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Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
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Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что он готов рассмотреть предложения по внесению изменений в правила офсайда, чтобы помочь решить проблемы, возникшие после введения системы VAR.
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Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «лучший режиссер».
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
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МЧС дежурит у больницы в Минске, где находится больной коронавирусом
МЧС Белоруссии развернуло палатки возле инфекционной больницы в Минске, куда доставлен первый в стране больной с коронавирусом нового типа, сообщила в субботу пресс-секретарь белорусского министерства здравоохранения Юлия Бородун.
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В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который летел транзитным рейсом через Шереметьево.
Энергетика
Белоруссия установила тариф на прокачку нефти из Украины
Транспортировка нефти трубопроводным транспортом с Украины на "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" по территории Белоруссии обойдется в 0,87 белорусского рубля за 1 тонну (без НДС).
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Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут
На гол Беньямина Вербича с пенальти в первом тайме днепряне ответили хет-триком за 19 минут вышедшего на замену Владислава Супряги.
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Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции.
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Правда существует мнение, что люди, рожденные 29 февраля, обладают неординарными талантами и способностями.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил, что запланированная ранее на апрель встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может быть перенесена на более поздний срок.
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Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью RT заявил, что стране необходимо примирение с Россией.
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Немецкий автопроизводитель тизером анонсировал дебют рестайлинговой версии Mercedes-Benz E-Class.
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Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.