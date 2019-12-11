Шесть человек погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити, расположенным в американском штате Нью-Джерси.

Число жертв перестрелки в Нью-Джерси выросло до шести

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