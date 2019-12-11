Происшествия
Газета.RuЧисло жертв перестрелки в Нью-Джерси выросло до шести
Шесть человек погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити, расположенным в американском штате Нью-Джерси.
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Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Игры
Продажи Resident Evil 2 превысили 5 млн копий
Capcom поделилась свежими данными о продажах ремейка ужастика Resident Evil 2. На 4 декабря игра разошлась тиражом более 5 млн копий.
Политика
Путин прокомментировал встречу с Зеленским
Шоу-бизнес
Брэд Питт высказался о романах после развода с Анджелиной Джоли
Брэд Питт рассказал о личной жизни после разлуки с Анджелиной Джоли.
Политика
Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Общество
На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков
Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду
В Верховную раду Украины внесли законопроект, который вносит изменения в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, следует из карточки законопроекта на сайте украинского парламента.
Политика
В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы
Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку принять резолюцию, направленную на предотвращение "вмешательства" в американские выборы со стороны России и других стран, и нацеленную на введение санкций, сообщает газета Hill.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Армия и оружие
В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Спорт
Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом
Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
Шоу-бизнес
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Экономика
Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить
Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Экономика
Акции Saudi Aramco на открытии первых торгов после IPO дорожают на 10%
Акции крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco подскочили на открытии первых торгов после первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO), свидетельствуют данные саудовской биржи Tadawul.
Экономика
Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году
РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Общество
Ушла из жизни солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Солистка популярной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Футбол
Интер — Барселона 1:2
Стали известны стартовые составы «Интера» и «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Общество
Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской
Малоснежные и теплые зимы, похожие на зимы в Восточной Европе, установятся в Москве к середине века, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.
Здоровье
ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз
Почти половина россиян за последние три-пять лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства у другого специалиста либо советовались со знакомыми и фармацевтами.