Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло жертв перестрелки в Нью-Джерси выросло до шести

Шесть человек погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити, расположенным в американском штате Нью-Джерси.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Число жертв многочасовой стрельбы в Нью-Джерси достигло шести

Интерфакс02:46

Перестрелка в американском Джерси-Сити: погибли шесть человек

REGNUM01:15

Двое полицейских ранены при стрельбе в Джерси-Сити

ТАССвчера в 19:22

В США в результате перестрелки погибли шесть человек

Вести.Ruвчера в 22:26

Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси

РБКвчера в 20:18

Число жертв перестрелки в Нью-Джерси выросло до шести

Газета.Ruвчера в 21:14

Мотивы стрелков в Нью-Джерси пока не ясны

РИА Новостивчера в 18:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Игры

Продажи Resident Evil 2 превысили 5 млн копий

Capcom поделилась свежими данными о продажах ремейка ужастика Resident Evil 2. На 4 декабря игра разошлась тиражом более 5 млн копий.
News.ru 02:38
Политика

Путин прокомментировал встречу с Зеленским

Известия 09 декабря в 15:32
Шоу-бизнес

Брэд Питт высказался о романах после развода с Анджелиной Джоли

Брэд Питт рассказал о личной жизни после разлуки с Анджелиной Джоли.
Актуальные Новости 00:55
Политика

Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
RT на русском вчера в 22:15
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Общество

На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков

Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Большое Радио вчера в 04:50
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду

В Верховную раду Украины внесли законопроект, который вносит изменения в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, следует из карточки законопроекта на сайте украинского парламента.
Ведомости вчера в 19:38
Политика

В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку принять резолюцию, направленную на предотвращение "вмешательства" в американские выборы со стороны России и других стран, и нацеленную на введение санкций, сообщает газета Hill.
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Экономика

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 09 декабря в 09:06
Армия и оружие

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
RT на русском 03:02
Авто

В России введут новый документ на автомобиль

Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Колыма-информ 08 декабря в 16:08
Спорт

Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом

Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.
Уралинформбюро 02:32
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Шоу-бизнес

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Discover24 01:46
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09 декабря в 09:11
Экономика

Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить

Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.
РИА Новости 02:31
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Экономика

Акции Saudi Aramco на открытии первых торгов после IPO дорожают на 10%

Акции крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco подскочили на открытии первых торгов после первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO), свидетельствуют данные саудовской биржи Tadawul.
ПРАЙМ 02:57
Экономика

Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году

РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Lenta.ru 03:08
Общество

Ушла из жизни солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Солистка популярной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Россия – Культура 02:28
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК вчера в 12:46
Футбол

Интер — Барселона 1:2

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 13:46
Общество

Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской

Малоснежные и теплые зимы, похожие на зимы в Восточной Европе, установятся в Москве к середине века, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.
РИА Новости 03:42
Здоровье

ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз

Почти половина россиян за последние три-пять лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства у другого специалиста либо советовались со знакомыми и фармацевтами.
Агентство Москва 03:40
Главное