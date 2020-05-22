Происшествия

RT на русскомRT на русскомПрокуратура начала проверку из-за пожара в больнице в Зеленодольске

Ход проверки находится на контроле прокурора республики. Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование дела, возбуждённого следственными органами после пожара. В результате пожара в больнице Зеленодольска погибли три человека.
Читать в источнике
Комментировать152

Подробнее о событии

Число жертв пожара в больнице в Татарстане выросло до трех

Интерфаксвчера в 21:28

В РЦМК рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Зеленодольской ЦРБ

БИЗНЕС Online01:00

Илдус Нафиков поручил провести проверку по факту пожара в больнице в Зеленодольске

Реальное время00:42

Прокуратура РТ начала проверку причин пожара в больнице, где погибли 3 человека

Татар-информ02:27

Прокуратура начала проверку после пожара в больнице Зеленодольска

Inkazan02:15

В Татарстане возбудили дело после гибели пациентов в больнице при пожаре

ТАССвчера в 18:18

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новостивчера в 18:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена и трое детей футболиста Погребняка заразились коронавирусом

НТВ вчера в 14:59
Кино

HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»

Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания 20 мая в 15:10
7
Политика

Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России

«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия вчера в 13:11
19
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
4,3K
Энергетика

Цены на нефть начали снижение после периода роста

В пятницу, 22 мая, цена на нефть марки Brent падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель — после мощного роста накануне.
RT на русском вчера в 16:22
45
Культура

Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
190
Общество

В Госдуме принят закон о создании единого регистра всех данных россиян

Государственная дума РФ в третьем, оконательном чтении приняла закон о создании единого регистра, в котором будут содержаться почти все сведения о россиянах.
Readovka.ru 21 мая в 08:03
3,9K
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
923
Армия и оружие

Российские Ту-142М3 пролетели над Тихим океаном

Длительность полета составила 12 часов, указано в сообщении.
Газета.Ru 02:16
Происшествия

Из обсерватора в Перми выписаны 62 вахтовика из Якутии

22 мая закончился двухнедельный карантин для 62 вахтовиков из Якутии. Коронавирусной инфекции у них выявлено не было.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 02:24
Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru 21 мая в 19:51
878
Общество

О жертвах историка Соколова сняли документальный фильм

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:10
5
Общество

Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета

Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
1
Общество

Министр просвещения: зачисление в колледжи пройдет по аттестатам

Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия-24» сообщил, что в этом году зачисление в колледжи состоится по аттестатам.
Аргументы и Факты вчера в 12:25
Гаджеты

Huawei выпустит «умные» наручные часы Mate Watch

Компания Huawei официально зарегистрировала «умные» часы под названием Mate Watch.
Дни24 02:22
1
Политика

Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага

Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
449
Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
310
Авто

В России появился самый мощный Mini John Cooper Works GP

Напомним, хот-хэтч MINI John Cooper Works GP стал самым мощным и быстрым автомобилем в истории британской марки.
Автоновости дня вчера в 06:34
6
Происшествия

На Украине завершили расследование дела Шеремета

Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru вчера в 12:53
1
Армия и оружие

Первый среди лучших: в США оценили роль Т-34 в мировом танкостроении

В Германии в свое время Т-34 называли «лучшим танком в мире». Спустя 80 лет танкостроение не продвинулось далеко вперед, отмечает журналист.
ТК Звезда 01:56
1
Экономика

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
125
Политика

Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
448
Культура

Журналист Джастин МакЭлрой выяснил секрет песен из мультфильмов Disney

Актуальные Новости вчера в 04:03
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
1,8K
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о «чудовищном» положении артистов из-за коронавируса

Артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, рассказал "Вечерней Москве" продюсер Иосиф Пригожин.
РИА Новости 02:10
8
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
259
Экономика

Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС вчера в 08:29
8
Общество

Новых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе

По состоянию на 11:00 пятницы, 22 мая, в течение минувших суток в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Avoka.do вчера в 00:11
30
Космос

Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель

Ореанда-Новости 21 мая в 09:16
Общество

Бразилия опередила Россию по числу зараженных коронавирусом

Число зараженных COVID-19 в Бразилии достигло 330 890, в результате Бразилия вышла на второе место по количеству инфицированных после США.
Реальное время 01:21
3
Главное