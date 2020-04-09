Происшествия

РБКРБКЧисло жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщают ТАСС и «Интерфакс». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух жертвах возгорания.
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По факту пожара в доме престарелых в Москве возбуждено уголовное дело

ТАСС16:15

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы

Интерфакс16:09

СК возбудил дело по факту пожара в частном пансионате для престарелых на западе Москвы

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Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве достигло четырех

РИА Новости17:25

В мэрии назвали возможную причину пожара в доме престарелых в Москве

РБК20:35

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве увеличилось до четырех

Вечерняя Москва17:17

Пожарный пострадал при тушении дома престарелых в Москве

Москва 2417:02
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Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
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Выступил на мероприятии и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

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La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
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Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

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