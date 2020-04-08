Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧисло жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух

Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС. Как отметил в своем Twitter мэр Сергей Собянин, трагедия произошла в частном пансионате.
Читать в источнике
Комментировать162

Подробнее о событии

При возгорании в московском доме престарелых пострадал пожарный

РБК17:18

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы

Интерфакс16:09

Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в доме престарелых

Москва 2416:31

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве достигло четырех

РИА Новости17:25

Источник: число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до четырех

ТАСС17:10

Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в столичном пансионате для престрарелых

Агентство Москва16:36

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве увеличилось до четырех

Вечерняя Москва17:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Футбол

Ловчев — об Акинфееве: «Как человек футбола, признаю величие этого вратаря»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев посвятил пост в телеграмме голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, которому сегодня исполнилось 34 года.
Sport24.ru 16:13
Политика

Путин выступит с новым обращением

Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, выступит с новым обращением к россиянам.
МР7.ру 08:32
Экономика

Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)

Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
ИноСМИ 17:05
Экономика

«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
РИА Новости 18:10
Общество

Сбербанк возвращается к привычному режиму работы с 9 апреля

Сбербанк возвращается к привычному режимы работы с 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.
Газета.Ru 12:49
Общество

Попова анонсировала регистрацию теста на иммунитет к коронавирусу

Тест-система Роспотребнадзора для определения иммунитета к коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в ближайшую пятницу.
Известия 13:53
Армия и оружие

Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Взгляд.ру 14:04
Армия и оружие

Полковник ВСУ после обмена с ДНР получил 13 лет тюрьмы за госизмену

Прошедший через плен и обмен полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков получил 13 лет тюрьмы за государственную измену.
ФАН 13:32
Общество

Израиль приостановил передачу прав на Александровское подворье России

Суд в Иерусалиме приостановил передачу России прав на Александровское подворье из-за иска Православного общества святой земли в Мюнхене.
Телеканал RTVI 07:18
Экономика

Более 50% ипотечных заёмщиков не смогут уйти на кредитные каникулы

Для ипотечных заёмщиков доля составит 49% (более 2,5 млн кредитов), для заёмщиков потребительских кредитов — около 72% (около 32 млн займов), а для владельцев кредитных карт — более 90% (свыше 45 млн карт).
REGNUM 06:40
Спорт

Исправить всё: новая Mount & Blade получает обновления каждый день

REGNUM 06 апреля в 04:07
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Политика

Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем

RuNews24.ru 03:46
Технологии

Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Astera 04:05
Происшествия

В Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети

В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ.
Известия 11:10
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Российская газета 06 апреля в 22:51
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 нашли поражения легких

РИА Новости 10:50
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости 10:08
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 15:35
Экономика

Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам

Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Газета.Ru 15:11
Общество

В ночь на пятницу в Южно-Сахалинске закроют участок улицы Ленина

Подрядной организации предстоит выполнить ремонтные работы на временном мосту через реку Рогатку в районе Пенсионного фонда.
Сахалин.Инфо 19:00
Общество

Верховный суд уточнил правила карантина для судов

Верховный суд и Совет судей продлили особый режим работы судов до 30 апреля, постановление опубликовано на сайте Верховного суда.
Ведомости 08:42
Шоу-бизнес

Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей

Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Paparazzi.ru 08:45
Политика

Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления срока действия водительских прав и других документов не менее, чем на три месяца.
Известия 11:39
Футбол

Экс-президент «Локомотива»: на месте Гильерме я бы тоже обиделся на Кикнадзе

Функционер отметил, что Гильерме — "совестливый парень" и поставил в вину Кикнадзе заявление о том, что он сумеет легко найти нового хорошего голкипера, если вратарь сборной России покинет команду.
Metaratings 09:04
Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы

Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
Коммерсантъ 11:25
Игры

Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс

Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
REGNUM 03:19
Энергетика

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС 19:15
ещё по теме
Главное