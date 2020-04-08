Происшествия
Российская газетаЧисло жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух
Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС. Как отметил в своем Twitter мэр Сергей Собянин, трагедия произошла в частном пансионате.
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Футбол
Ловчев — об Акинфееве: «Как человек футбола, признаю величие этого вратаря»
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев посвятил пост в телеграмме голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, которому сегодня исполнилось 34 года.
Политика
Путин выступит с новым обращением
Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, выступит с новым обращением к россиянам.
Экономика
Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)
Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
Экономика
«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
Общество
Сбербанк возвращается к привычному режиму работы с 9 апреля
Сбербанк возвращается к привычному режимы работы с 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.
Общество
Попова анонсировала регистрацию теста на иммунитет к коронавирусу
Тест-система Роспотребнадзора для определения иммунитета к коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в ближайшую пятницу.
Армия и оружие
Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене
Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Армия и оружие
Полковник ВСУ после обмена с ДНР получил 13 лет тюрьмы за госизмену
Прошедший через плен и обмен полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков получил 13 лет тюрьмы за государственную измену.
Общество
Израиль приостановил передачу прав на Александровское подворье России
Суд в Иерусалиме приостановил передачу России прав на Александровское подворье из-за иска Православного общества святой земли в Мюнхене.
Экономика
Более 50% ипотечных заёмщиков не смогут уйти на кредитные каникулы
Для ипотечных заёмщиков доля составит 49% (более 2,5 млн кредитов), для заёмщиков потребительских кредитов — около 72% (около 32 млн займов), а для владельцев кредитных карт — более 90% (свыше 45 млн карт).
Спорт
Исправить всё: новая Mount & Blade получает обновления каждый день
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Политика
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Происшествия
В Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети
В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Общество
У бессимптомно переболевших COVID-19 нашли поражения легких
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Экономика
Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам
Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Общество
В ночь на пятницу в Южно-Сахалинске закроют участок улицы Ленина
Подрядной организации предстоит выполнить ремонтные работы на временном мосту через реку Рогатку в районе Пенсионного фонда.
Общество
Верховный суд уточнил правила карантина для судов
Верховный суд и Совет судей продлили особый режим работы судов до 30 апреля, постановление опубликовано на сайте Верховного суда.
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей
Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Политика
Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления срока действия водительских прав и других документов не менее, чем на три месяца.
Футбол
Экс-президент «Локомотива»: на месте Гильерме я бы тоже обиделся на Кикнадзе
Функционер отметил, что Гильерме — "совестливый парень" и поставил в вину Кикнадзе заявление о том, что он сумеет легко найти нового хорошего голкипера, если вратарь сборной России покинет команду.
Общество
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы
Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
Игры
Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс
Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
Энергетика
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.