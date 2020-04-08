Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС. Как отметил в своем Twitter мэр Сергей Собянин, трагедия произошла в частном пансионате.

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух

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