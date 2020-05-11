Число жертв пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске возросло до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти

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