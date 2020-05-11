Происшествия
RT на русскомЧисло жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти
Число жертв пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске возросло до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
Читать в источнике
Оценить134
Подробнее о событии
Показать все источники
В хосписе для престарелых в Подмосковье девять лежачих больных погибли во время пожара
Екатеринбург Онлайн18:29
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Общество
В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 56 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:27
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Общество
Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса
10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости 11:00
Общество
Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Коммерсантъ 05:39
Политика
Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
Общество
В Госдуме отреагировали на осквернение постамента памятника Коневу
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на осквернение постамента монумента советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Дочь Началовой напомнила о матери военной песней
13-летняя дочь Началовой спела военную песню "Письмо с фронта".
Экономика сегодня 05:34
Общество
Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону
Начинать разговор по телефону можно с каких угодно слов – использование "алло" вместо "да" не имеет под собой реальных оснований с точки зрения безопасности от действий мошенников, однако ничего лишнего незнакомцам говорить не следует, рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
ПРАЙМ 19:02
Космос
Американский космический корабль Cygnus в понедельник покинет МКС
На понедельник, 11 мая, намечена отстыковка американского грузового корабля Cygnus корпорации Northrop Grumman от Международной космической станции (МКС).
Известия 19:51
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Общество
В сети нашли «удивительную» карту мира 1922 года
Пользователи соцсети Reddit нашли карту мира 1922 года в высоком разрешении и удивились, как много с тех пор произошло изменений.
Суть событий 08:33
Шоу-бизнес
Семенович ужаснула подписчиков тремя «карантинными» подбородками
Экономика сегодня 09:58
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Общество
В Чехии смягчают действующие из-за COVID-19 социальные ограничения
Очередной этап снятия социальных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начинается в Чехии с понедельника, 11 мая.
Известия 19:19
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции
По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru 19:54
Единоборства
Тони Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи
В воскресенье, 10 мая, Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл своему соотечественнику Гэтжи.
ГЛАС.RU 02:11
Общество
Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
Общество
В Санкт-Петербурге вводится масочно-перчаточный режим
С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах маски и перчатки.
Русская Планета 20:41
Происшествия
В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
Пожар на птицефабрике в Челябинской области, охвативший больше 1 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
РИА Новости 18:03
Происшествия
На Сахалине привлекут к ответственности медиков, чьи пациенты нарушили режим самоизоляции
10 мая правительство Сахалинской области опубликовало в своем Instagram-аккаунте пост о том, что медработников, нарушивших режим самоизоляции в Троицком, ждет наказание.
РИА Сахалин-Курилы 20:31
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН 06:13
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.
РИА Новости 06:04
Политика
Климкин отказал России в праве отмечать день Победы
Россия не имеет права отмечает день Победы над нацизмом.
РИА Новости 21:03
Общество
Названы регионы, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции
В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости 20:04
Футбол
«Гробовщики» из Ганы хотят станцевать с Месси, Роналду и Роналдиньо
Популярный в сети мем с «гробовщиками» из Ганы заключается в том, что когда кто-то терпит неудачу, его изображение прикрепляют к ролику с похоронами.
Евро-футбол.ру вчера в 05:55
Спорт
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 11:37