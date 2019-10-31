Происшествия
ИзвестияЧисло жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября. Также известно о нескольких пострадавших, точное число не приводится.
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Армия и оружие
СУ-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО
Военное дело 11:02
Происшествия
Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал сроки завершения карьеры Хабиба
Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поведал, когда его сын завершит спортивную карьеру.
Вестник Кавказа 10:10
Политика
Рада впервые разрешила снять неприкосновенность с депутата
Верховная рада Украины поддержала снятие депутатской неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича для возможности привлечь его к уголовной ответственности.
Взгляд.ру 06:49
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают Costume Quest и SOMA
В Epic Games Store можно бесплатно забрать ещё две игры.
Игромания.ру 11:08
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся из экспериментального полета
ВВС США доставили на орбиту новые компактные спутники в рамках миссии экспериментального беспилотного космоплана X-37B.
Профиль 28 октября в 05:45
Политика
Премьер Ирака согласился уйти в отставку
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.
RT на русском 10:43
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Космос
Далекий квазар рассказал о первых звездах во Вселенной
Наблюдая за квазаром в ранней Вселенной, астрономы обнаружили одно из самых удаленных от нас газовых облаков, которое показало удивительно современный химический состав, говорящий о том, что первые звезды в истории космоса начали формироваться очень быстро после Большого взрыва.
Ин-спейс.ру 05:00
Общество
Счетная палата нашла средства на поддержку российского кино в офшорах
Как следует из отчета надзорного ведомства, система господдержки российского кино непрозрачна, а выделяемые на кино деньги уходят в офшоры.
Газета.Ru 04:18
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
32CARS.ru 09:01
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 09:33
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Хоккей
«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд
Чемпионат 10:42
Политика
В ДНР подтвердили дату начала разведения сил в Петровском
Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября.
Известия 10:51
Политика
Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения
Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:03
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня вчера в 07:38
Политика
НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера
Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.
Регион online 29 октября в 09:30
Футбол
Агент Крала подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал действительно интересен командам английской Премьер-Лиги.
Sport24.ru 10:42
Хоккей
Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».
Sportbox.RU 03:41
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50