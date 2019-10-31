с чего всё началось

Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября. Также известно о нескольких пострадавших, точное число не приводится.

Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек

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