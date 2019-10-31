Происшествия

РБКРБКВ Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек

В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна. Возгорание произошло недалеко от города Лиакатпур 31 октября.
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с чего всё началось
В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает
 GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна.
РБК01:40

Подробнее о событии

Число жертв пожара в пакистанском поезде достигло 62

Интерфакс02:25

В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек

РБК01:40

В МИД России прокомментировали гибель людей в поезде в Пакистане

RT на русском06:29

МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью более 70 человек в пожаре в Пакистане

ТАСС06:36

Пожар в поезде в Пакистане. Кадры с места трагедии

Вести.Ru01:23

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане достигло 40

РЕН ТВ01:21

В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек

РИА Новости01:21
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В Пакистане в поезде взорвался газовый баллон - 65 пассажиров погибли

КП - Беларусь02:52
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Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
РБК 05:42
Общество

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru вчера в 06:44
Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
Политика

Объяснены зверства при расправе над бойцами ЧВК Вагнера в Мозамбике

Lenta.ru 06:13
Футбол

«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам надо туда ехать.
Советский спорт 03:50
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Общество

Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
РБК 05:12
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 06:13
Политика

Путин прибыл в Венгрию с визитом

Национальная служба новостей вчера в 11:11
Армия и оружие

Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток

Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Происшествия

Пьяный волгоградец убил жену и тещу

38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Экономика

«Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам

«Силовые машины» получили контракт на строительство теплостанции во Вьетнаме еще в 2014 году. Сумма контракта почти миллиард долларов.
BFM.ru вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль вчера в 02:37
Политика

«Роскосмос» не соответствует запросам россиян, заявил Рогозин

Мнение российского народа о потенциале страны в космосе превышает возможности госкорпорации "Роскосмос", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.
РИА Новости 04:43
Происшествия

Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Здоровье

Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах

В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Политика

Путин назвал разрыв муниципалитетов с госвластью причиной ряда проблем

Президент России Владимир Путин назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной некоторых системных проблем, в том числе в сфере здравоохранения.
РБК 06:49
Хоккей

Омский «Авангард» расторг контракт с Никитой Щербаком

Омский хоккейный клуб «Авангард» официально заявил о расторжении контракта с нападающим Никитой Щербаком.
Омскрегион 06:10
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb вчера в 17:46
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Политика

Рада разрешила арестовать депутата Дубневича

Трансляцию заседания 31 октября вел телеканал "Рада" В частности, за разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 нардеп и арест — 229 депутатов.
Украина.ру 05:40
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
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