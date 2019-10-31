с чего всё началось

В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна. Возгорание произошло недалеко от города Лиакатпур 31 октября.

В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек

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