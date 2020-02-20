Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло жертв при стрельбе в германском Ханау выросло до девяти

В результате стрельбы в городе Ханау в Германии погибли девять человек. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.
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Газета Bild
 со ссылкой на источник сообщила, что в автомобиле стрелявшего, припаркованном возле дома, где были найдены тела, находятся боеприпасы и оружие.
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