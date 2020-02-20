Происшествия
Газета.RuЧисло жертв при стрельбе в германском Ханау выросло до девяти
В результате стрельбы в городе Ханау в Германии погибли девять человек. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.
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с чего всё началось
Газета Bild со ссылкой на источник сообщила, что в автомобиле стрелявшего, припаркованном возле дома, где были найдены тела, находятся боеприпасы и оружие.Коммерсантъ01:06
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Киберспорт
Metro Exodus уже разошлась тиражом в 200 тысяч копий в Steam
В свежем финансовом отчёте Embracer Group, материнская компания издательства Deep Silver, исполнительный директор конгломерата Ларс Вингефорс высказался об успешных продажах Metro Exodus в Steam.
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Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
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Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье
Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году недопустимо большим.
Политика
Путин поблагодарил США за предотвращение теракта в Петербурге
Президент России Владимир Путин выразил благодарность США за предотвращение теракта в Петербурге.
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Американские ученые выяснили, что чаще всего диабет 2-го типа лечат неправильно.
Футбол
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Арбитр Василий Казарцев прокомментировал инцидент с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко по окончании матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). После финального свистка Гончаренко подошёл к главному арбитру Казарцеву и с использованием ненормативной лексики высказал ему претензии за судейство.
Общество
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Политика
МИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
Политика
В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам
Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
При голосовании по Конституции используют модель президентских выборов
При проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию используют модель президентских выборов, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Политика
Путин оценил мем о роспуске правительства
"Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство", - добавил журналист, показывая Путину на планшете мем.
Футбол
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Шоу-бизнес
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Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Происшествия
На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая
Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
Гаджеты
Samsung напугала пользователей странными оповещениями на их смартфонах
Samsung добавила, что оповещения получило ограниченное число пользователей, но различные данные указывают на то, что на самом деле его получили очень многие.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Экономика
Силуанов предложил бизнесу направлять средства от льгот в инвестиции
Министерство финансов отрабатывает новый подход к льготам для бизнеса, в соответствии с которым дополнительные доходы компаний от выделенных государством льгот будут направляться не на дивиденды, а в инвестиции.
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Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Об обязанности Российской Федерации выплатить более 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа сообщает ТАСС.
Происшествия
Установлена личность стрелявшего в Ханау
В ночь на четверг неизвестный открыл стрельбу в двух кальянных и букмекерской конторе в Ханау.