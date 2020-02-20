с чего всё началось

В результате стрельбы в городе Ханау в Германии погибли девять человек. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Число жертв при стрельбе в германском Ханау выросло до девяти

Происшествия Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.

Футбол Казарцев — о мате Гончаренко в свой адрес: мы тоже употребляем такие слова Арбитр Василий Казарцев прокомментировал инцидент с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко по окончании матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). После финального свистка Гончаренко подошёл к главному арбитру Казарцеву и с использованием ненормативной лексики высказал ему претензии за судейство.

Общество Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.

Политика МИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Общество Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.

Политика Путин оценил мем о роспуске правительства "Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство", - добавил журналист, показывая Путину на планшете мем.

Гаджеты Samsung напугала пользователей странными оповещениями на их смартфонах Samsung добавила, что оповещения получило ограниченное число пользователей, но различные данные указывают на то, что на самом деле его получили очень многие.

Политика Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.

Экономика Силуанов предложил бизнесу направлять средства от льгот в инвестиции Министерство финансов отрабатывает новый подход к льготам для бизнеса, в соответствии с которым дополнительные доходы компаний от выделенных государством льгот будут направляться не на дивиденды, а в инвестиции.