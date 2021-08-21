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Число жертв при взрыве в квартире в Москве выросло до трех

В Москве произошел взрыв учебной гранаты в квартире на улице Малая Набережная, в результате чего погиб ребенок.
Znak.com
В результате взрыва погибли мужчина и 14-летний мальчик.
РБК
Боеприпас, оставленный без присмотра, нашли подростки, после чего раздался взрыв.
РЕН ТВ
СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").
ТАСС

Подробнее о событии

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