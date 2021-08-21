Зверев обыграл Циципаса в трех сетах и вышел в финал турнира в Цинциннати

Немец сделал 15 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 5. В финале турнира Зверев встретится с россиянином Андреем Рублевым, который ранее обыграл Даниила Медведева.