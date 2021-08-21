ТАССЧисло жертв при взрыве в квартире в Москве выросло до трехВ Москве произошел взрыв учебной гранаты в квартире на улице Малая Набережная, в результате чего погиб ребенок.Znak.comВ результате взрыва погибли мужчина и 14-летний мальчик.РБКБоеприпас, оставленный без присмотра, нашли подростки, после чего раздался взрыв.РЕН ТВСК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").ТАССЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаПятый каналLife.ruТК ЗвездаРЕН ТВSmotrim.ruИзвестияРосбалтНациональная служба новостейVesiskitim.ruРЕН ТВПятый каналZnak.comПетербургский дневникГазета.RuИзвестияМолваKazanfirst.ruNewia.ruИА Красная ВеснаТелеканал 360°РамблерЦарьградПодробнее о событииВ Москве при взрыве гранаты погибли два человекаРИА Новостивчера в 12:21Второй подросток, пострадавший от взрыва на Малой Набережной в Москве, находится в реанимацииКомсомольская правдавчера в 13:32В прокуратуре уточнили, что пострадавший при взрыве гранаты в Москве 12-летний ребенок живТАССвчера в 13:53Столичная прокуратура уточнила, что третий пострадавший при взрыве в Москве выжилИнтерфаксвчера в 13:12Ребенок, которого признали жертвой взрыва в Москве, оказался живБИЗНЕС Onlineвчера в 13:12Информация о смерти мальчика после хлопка в московской квартире оказалась ложнойРИАМОвчера в 13:34Кричит: «Мама, умираю»: сосед о взрыве гранаты в квартире в МосквеРЕН ТВ17:05Показать ещёОценить621Поделиться