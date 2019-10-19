Происшествия

Православие и МирПравославие и МирПри прорыве дамбы в Красноярском крае погибли 13 человек

Из-за разрушения дамбы в Курагинском районе погибли 13 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.
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Что произошло за день: суббота, 19 октября

Интерфакс13:56

Число жертв прорыва дамбы под Красноярском увеличилось до 6 человек

РЕН ТВвчера в 21:35

Прорыв нелегальной дамбы: поток выворачивал все на своем пути

Вести.Ru13:37

11 рабочих золотодобывающего рудника погибли в Красноярском крае

НИА-Красноярск00:33

В общежитиях, смытых после прорыва дамбы в Красноярском крае, находились 72 человека

ТАСС09:08

МЧС показало всю картину трагедии и поиски погибших при прорыве дамбы

НГС2411:35

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 15

РИА Новости03:59
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
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Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
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На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Газета.Ru 13:59
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Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» со счетом 6:1

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Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания

Gazeta.SPb вчера в 17:17
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Футбол

Футболист юношеской сборной России попал в реанимацию после матча

РБК 11:10
Общество

Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»

Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".
Вести.Ru 11:15
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
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Макрон призвал Джонсона быстро уточнить позицию по Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал быстро уточнить позицию по Brexit.
РЕН ТВ 13:40
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NASA показало фото необычной спиральной галактики

NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
МИР 24 10:28
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Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
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Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию

РИА Новости 13:00
Религия

Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию

После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 17 октября в 10:14
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма 17 октября в 15:12
Футбол

Григорян прокомментировал новость об уходе с поста тренера «Тамбова»

Газета.Ru 11:58
Авто

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От предыдущего Chery Tiggo 7 кроссовер унаследовал новый силовой агрегат — бензиновую рядную алюминиевую «турбочетверку» 1.6 TGDI мощностью 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента, который, вероятно, будет работать в паре с 7-диапазонным «роботом» Getrag.
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Общество

В Москве нашли двойника Зеленского

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.
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Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
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С российских Т-72 сняли французское оборудование

Российский танк Т-72 в 2019 году на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры.
Lenta.ru 13:27
Происшествия

Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

Известия 09:17
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
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IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления

Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна 10:52
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В ходе протестов в Каталонии пострадали 89 человек

Не менее 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне, сообщает El Pais.
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Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

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Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73,6 года

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В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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