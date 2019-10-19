Из-за разрушения дамбы в Курагинском районе погибли 13 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.

При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли 13 человек

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