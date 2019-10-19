Происшествия
Sibnovosti.ruВ Красноярском крае растет число жертв прорыва дамбы
В результате прорыва дамбы в селе Щетинкино Курагинского района погибли 11 человек, судьба 15 рабочих неизвестна, 19 человек обратились за медицинской помощью.
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Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Футбол
«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио»
Soccer.ru 10:57
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Футбол
Эвертон — Вест Хэм 2:0
Лондонский "Вест Хэм" и ливерпульский "Эвертон" объявили стартовые составы перед встречей девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 07:21
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия вчера в 03:32
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика
Киев одобрил законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Боднар добавил, что она может применяться только после того, как на Украине будет возобновлен суверенитет.
УтроNews вчера в 04:50
Общество
Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
Известия 03:54
Политика
Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану об операции в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 9 октября перед началом операции Анкары на северо-востоке Сирии.
RT на русском 09:53
Футбол
Михаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
РИА Новости 11:08
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Общество
Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений
Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Газета.Ru 09:26
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Происшествия
В орловскую больницу попала девочка-маугли
В Орловский областная центр медицинской помощи детям имени Кругловой доставили 12-летнюю девочку-маугли, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
АиФ - Черноземье вчера в 10:04
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Армия и оружие
Турция продолжит военную операцию, если курды не покинут север Сирии
Глава турецкого министерства национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Анкара готова продолжить военную операцию в Сирии, если курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) не покинут зону безопасности.
Аргументы и Факты 10:43
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ
Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
Вести.Ru 10:30
Финансы
Курс доллара вырос до 64,31 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,5 копейки и составил 64,31 рубля.
ТАСС 16 октября в 03:09
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49