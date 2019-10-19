Происшествия

Sibnovosti.ruSibnovosti.ruВ Красноярском крае растет число жертв прорыва дамбы

В результате прорыва дамбы в селе Щетинкино Курагинского района погибли 11 человек, судьба 15 рабочих неизвестна, 19 человек обратились за медицинской помощью.
Читать в источнике
Комментировать1005

Подробнее о событии

Прорыв дамбы в Красноярском крае: хронология событий

Вести.Ru10:18

Что случилось этой ночью: суббота, 19 октября

Интерфакс01:04

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15

РБК04:17

Рабочих, оставшихся без жилья после прорыва дамбы, разместили на соседних участках

ТАСС09:23

Дамба в Красноярском крае, которая погубила больше 10 человек, построена незаконно

КП - Красноярск02:13

Число жертв прорыва дамбы под Красноярском увеличилось до 6 человек

РЕН ТВвчера в 21:35

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 15

РИА Новости03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Политика

Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Армия и оружие

Занятую Россией базу США в Сирии показали в деталях

Lenta.ru 03:48
Футбол

«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио»

Soccer.ru 10:57
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Футбол

Эвертон — Вест Хэм 2:0

Лондонский "Вест Хэм" и ливерпульский "Эвертон" объявили стартовые составы перед встречей девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 07:21
Экономика

Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Экономика

Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия вчера в 03:32
Футбол

Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

РБК 10:38
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

РИА Новости 07:19
Происшествия

В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова

В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика

Киев одобрил законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Боднар добавил, что она может применяться только после того, как на Украине будет возобновлен суверенитет.
УтроNews вчера в 04:50
Общество

Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков

Известия 03:54
Политика

Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану об операции в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 9 октября перед началом операции Анкары на северо-востоке Сирии.
RT на русском 09:53
Футбол

Михаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»

РИА Новости 11:08
Происшествия

Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Общество

Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений

Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Газета.Ru 09:26
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Происшествия

В орловскую больницу попала девочка-маугли

В Орловский областная центр медицинской помощи детям имени Кругловой доставили 12-летнюю девочку-маугли, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
АиФ - Черноземье вчера в 10:04
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Армия и оружие

Турция продолжит военную операцию, если курды не покинут север Сирии

Глава турецкого министерства национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Анкара готова продолжить военную операцию в Сирии, если курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) не покинут зону безопасности.
Аргументы и Факты 10:43
Космос

NASA нашло в космосе «портал в другое измерение»

РБК 10:59
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Хоккей

«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ

Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
Вести.Ru 10:30
Финансы

Курс доллара вырос до 64,31 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,5 копейки и составил 64,31 рубля.
ТАСС 16 октября в 03:09
Происшествия

В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками

Lenta.ru 09:05
Кино

Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая

Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
ещё по теме
Главное