Происшествия

Красная веснаКрасная весна15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае

15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ. Кроме того сообщается о 19 пострадавших. Судьба еще 13 человек к настоящему моменту неизвестна.
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Названы две официальные версии смертельного ЧП с прорывом дамбы в Красноярском крае

ДЕЛА.ru05:34

Прорыв дамбы в Красноярском крае: хронология событий

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Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 15

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Число жертв прорыва дамбы под Красноярском увеличилось до 6 человек

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МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

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В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак.
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