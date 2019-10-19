15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ. Кроме того сообщается о 19 пострадавших. Судьба еще 13 человек к настоящему моменту неизвестна.

15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае

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