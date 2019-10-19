Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12

В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек. Всё ещё не известна судьба 15 рабочих. Пострадали 19 человек, сообщает ТАСС.
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До 11 увеличилось число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае

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РЕН ТВвчера в 21:35

СК возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае

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Власти назвали количество человек на руднике в Красноярском крае, где прорвало дамбу

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Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
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Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
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Газета.Ru 00:17
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Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.
Известия вчера в 22:00
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На CNN неожиданно похвалили Путина и признали поражение США

Американский канал CNN рассказал о победах президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке и сравнил их с достижениями президента США Дональда Трампа.
Царьград 17 октября в 11:43
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По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

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«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства

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Минфин отказался выделять 44 млрд рублей на узкие участки ЦКАД

Как сообщает «Коммерсантъ», Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 миллиардов рублей на строительство Центральной кольцевой автодороги.
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Опубликованы системные требования игры The Outer Worlds от Obsidian

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Ferra 17 октября в 09:37
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На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

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Федотов прокомментировал сообщения об уходе с поста главы СПЧ

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался комментировать уход Михаила Федотова с поста главы президентского Совета по правам человека.
News.ru 17 октября в 10:36
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Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
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Армия и оружие

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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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Авто

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Политика

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Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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