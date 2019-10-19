Происшествия
REGNUMЧисло жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12
В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек. Всё ещё не известна судьба 15 рабочих. Пострадали 19 человек, сообщает ТАСС.
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До 11 увеличилось число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае
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