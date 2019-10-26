с чего всё началось

Число погибших в результате протестов в Ираке увеличилось до 30, более 2,3 тысячи человек пострадали, сообщается в распространенном заявлении отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Ираке. Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.

Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30 человек

Происшествия Власти помогут семьям погибших в ужасном ДТП в Нолинском районе Всем родственникам окажут психологическую помощь Власти Кировской области помогут родным погибших в ужасном ДТП, которое произошло 26 октября в Нолинском районе, сообщает "Вести.RU".

Финансы Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Общество Папу Римского попросили сделать исключение для женатых мужчин Отмечается, что речь идет не об отказе Римско-католической церкви от безбрачия для принятия сана — участники ассамблеи попросили сделать исключение для священников в отдельных районах.

Происшествия Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.

Технологии В Google рассказали о крупном обновлении поисковой системы В сообщении отмечается, что это обновление затронет около 10% всех поисковых запросов, а для реализации новой системы компании пришлось увеличить количество используемых нейронных процессоров Google TPU.

Авто Toyota RAV4 пятого поколения добрался до России Компания Toyota начала принимать заказы на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения в России в начале октября, а накануне товарные автомобили поступили в дилерские центры бренда.

Политика Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев Лидер батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.

Политика Американский журналист удивил россиян заявлениями о Путине Американский журналист Фред Вейр, работающий в России, дал довольно взвешенное интервью международному изданию The Christian Science Monitor.

Политика Трамп опубликовал загадочный твит Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания.