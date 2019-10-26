Общество
РИА НовостиЧисло жертв протестов в Ираке увеличилось до 30 человек
Число погибших в результате протестов в Ираке увеличилось до 30, более 2,3 тысячи человек пострадали, сообщается в распространенном заявлении отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Ираке. Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.
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с чего всё началось
В Ираке погибли не менее 40 человек и около 2 тыс. пострадали во время попытки правоохранительных органов подавить протесты в стране, вызванный падением уровня жизни, передает Reuters.Коммерсантъвчера в 04:22
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Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Происшествия
Власти помогут семьям погибших в ужасном ДТП в Нолинском районе
Всем родственникам окажут психологическую помощь Власти Кировской области помогут родным погибших в ужасном ДТП, которое произошло 26 октября в Нолинском районе, сообщает "Вести.RU".
Происшествия
Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать
В Сети появилась петиция, в которой автор требует оправдать 20-летний Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев.
Финансы
Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию
Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Общество
Папу Римского попросили сделать исключение для женатых мужчин
Отмечается, что речь идет не об отказе Римско-католической церкви от безбрачия для принятия сана — участники ассамблеи попросили сделать исключение для священников в отдельных районах.
Происшествия
Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе
В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» прокомментировал отказ пожимать руку Сюткину
Участник шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королёв объяснил, почему не стал пожимать руку наставнику Валерию Сюткину.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Технологии
В Google рассказали о крупном обновлении поисковой системы
В сообщении отмечается, что это обновление затронет около 10% всех поисковых запросов, а для реализации новой системы компании пришлось увеличить количество используемых нейронных процессоров Google TPU.
Авто
Toyota RAV4 пятого поколения добрался до России
Компания Toyota начала принимать заказы на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения в России в начале октября, а накануне товарные автомобили поступили в дилерские центры бренда.
Политика
Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев
Лидер батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.
Политика
Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
Политика
Американский журналист удивил россиян заявлениями о Путине
Американский журналист Фред Вейр, работающий в России, дал довольно взвешенное интервью международному изданию The Christian Science Monitor.
Фигурное катание
Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами
Российская фигуристка Александра Трусова отпраздновала победу на втором этапе взрослого Гран-при - Skate Canada.
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Общество
Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
Политика
Трамп опубликовал загадочный твит
Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания.
Авто
Посчитан средний возраст легковых автомобилей в России
Футбол
Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных
Происшествия
В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека
В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Армия и оружие
В Сирии при боестолкновении с курдами погиб турецкий военный
Космос
Астрономы проведут поиски атмосферы на планете с тремя солнцами
Вряд ли есть жизнь и на LTT1445Ab — каменистой планете радиусом в 1,38 раза больше нашей.
Политика
Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Футбол