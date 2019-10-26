Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧисло жертв протестов в Ираке увеличилось до 30 человек

Число погибших в результате протестов в Ираке увеличилось до 30, более 2,3 тысячи человек пострадали, сообщается в распространенном заявлении отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Ираке. Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.
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В Ираке погибли не менее 40 человек и около 2 тыс. пострадали во время попытки правоохранительных органов подавить протесты в стране, вызванный падением уровня жизни, передает Reuters
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
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