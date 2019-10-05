Происшествия
Вести.RuЧисло жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек
Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек. Такие данные сообщил телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на иракские источники среди медиков и в силах безопасности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:50, Вашингтон
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
Технологии
В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения
«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Экономика
Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке
Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
Политика
В США предложили есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты
В США «экоактивистка» на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии.
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Хоккей
Хартли: «Авангард» идеально играл 43 минуты, а потом как будто растворился
Довольно трудно понять, что случилось. Мы проводили уверенную, можно сказать идеальную, встречу 43 минуты, а затем исчезли.
Шоу-бизнес
Анита Цой поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой
Анита Цой недавно попала в весьма неловкую ситуацию. Певица поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой.
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Политика
Генпрокуратура Украины начала пересмотр «дела Байдена»
Эпизод с закрытием дела украинской газовой компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которых был сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, в свое время занимавший пост в совете директоров Burisma.
Хоккей
«Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» в матче НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" проиграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Еще один разведчик США захотел пожаловаться на Трампа
Еще один работник американского разведсообщества рассматривает целесообразность подать официальный рапорт и выступить перед конгрессом по поводу связей президента США Дональда Трампа с Украиной.
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Происшествия
Бельгийских футболистов обвинили в изнасиловании девушки
Футболистов бельгийского любительского клуба «Эспойр Майнройс» заподозрили в изнасиловании девушки, пишет The Sun.
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
Политика
Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога
Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Происшествия
В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей
В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Новый министр образования Украины Анна Новосад заявила, что все русскоязычные школы в стране в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления нового руководства страны о том, что закон о языке еще будут проверять.
Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
Происшествия
В США задержали пришедшую в школу с заряженным оружием ученицу
Американская полиция задержала ученицу школы города Хантингтон-Парк, которая пришла в учебное заведение с заряженным огнестрельным оружием.