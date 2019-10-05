Происшествия

Вести.RuВести.RuЧисло жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек

Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек. Такие данные сообщил телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на иракские источники среди медиков и в силах безопасности.
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Число погибших во время беспорядков в Ираке увеличилось до 65 человек

Российская газета20:43

Полиция открыла огонь по группе протестующих в Багдаде

РЕН ТВ05:16

Число жертв протестов в Ираке возросло до 65

Эхо Москвы16:00

В Ираке протестующие начали штурм администрации города Эд-Дивания

Известия12:47

Reuters: за три дня протестов в Ираке погибли 65 человек

ТАСС15:57

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

РИА Новости18:21

Силовики открыли огонь по протестующим в Ираке

Коммерсантъ04:50
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Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

RT на русском 17:15
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Технологии

В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения

«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».
БИЗНЕС Online 09:36
Политика

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.
РИА Новости 22:42
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Экономика

Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке

Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
Евразия Daily 04:01
Политика

В США предложили есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты

В США «экоактивистка» на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии.
Lenta.ru 20:39
Происшествия

Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде

Rambler News Service 01:59
Кино

«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат

Коммерсантъ вчера в 19:53
Футбол

Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ

Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Sport24.ru 16:18
Хоккей

Хартли: «Авангард» идеально играл 43 минуты, а потом как будто растворился

Довольно трудно понять, что случилось. Мы проводили уверенную, можно сказать идеальную, встречу 43 минуты, а затем исчезли.
Чемпионат 16:11
Шоу-бизнес

Анита Цой поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой

Анита Цой недавно попала в весьма неловкую ситуацию. Певица поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой.
Территория новостей вчера в 18:29
Наука

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 11:21
Политика

Генпрокуратура Украины начала пересмотр «дела Байдена»

Эпизод с закрытием дела украинской газовой компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которых был сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, в свое время занимавший пост в совете директоров Burisma.
BFM.ru 05:13
Хоккей

«Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» в матче НХЛ

"Нью-Йорк Айлендерс" проиграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 21:46
Политика

Еще один разведчик США захотел пожаловаться на Трампа

Еще один работник американского разведсообщества рассматривает целесообразность подать официальный рапорт и выступить перед конгрессом по поводу связей президента США Дональда Трампа с Украиной.
Lenta.ru 22:23
Футбол

Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат 12:49
Происшествия

Бельгийских футболистов обвинили в изнасиловании девушки

Футболистов бельгийского любительского клуба «Эспойр Майнройс» заподозрили в изнасиловании девушки, пишет The Sun.
Известия 21:08
Космос

«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»

Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Политика

Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога

Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
ИА Новороссия 16:08
Гаджеты

Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса

Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика Сегодня 03:14
Происшествия

В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей

В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.
RT на русском 21:36
Политика

Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

Новый министр образования Украины Анна Новосад заявила, что все русскоязычные школы в стране в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления нового руководства страны о том, что закон о языке еще будут проверять.
Народные новости вчера в 19:04
Кино

Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Происшествия

Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка

RT на русском 15:49
Шоу-бизнес

Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»

Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор 08:11
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс вчера в 02:53
Происшествия

В США задержали пришедшую в школу с заряженным оружием ученицу

Американская полиция задержала ученицу школы города Хантингтон-Парк, которая пришла в учебное заведение с заряженным огнестрельным оружием.
RT на русском 21:17
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