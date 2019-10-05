Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек. Такие данные сообщил телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на иракские источники среди медиков и в силах безопасности.

Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек

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