До 23 человек возросло количество погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. Об этом 5 февраля сообщил в эфире телеканала NTV губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез. В результате схода второй лавины под снежной массой оказались пять автомобилей с людьми.

Число жертв схода лавины в Турции возросло до 23 человек

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