Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло жертв схода лавины в Турции возросло до 23 человек

До 23 человек возросло количество погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. Об этом 5 февраля сообщил в эфире телеканала NTV губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез. В результате схода второй лавины под снежной массой оказались пять автомобилей с людьми.
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Число погибших при сходе двух лавин в Турции выросло до 38 человек

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Число жертв схода лавины в Турции увеличилось до 33 человек

Газета.Ru09:34

Число погибших от схода лавины на востоке Турции увеличилось до 33

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Число жертв схода лавины на востоке Турции увеличилось до 26

Москва 2409:30

Число жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 26

Национальная служба новостей08:44

Пять человек погибли в микроавтобусе после схода лавины

РЕН ТВ04:24
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Происшествия

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