Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЧисло жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. Об этом сообщила комиссар местной полиции Бренда Лаки (Brenda Lucki), передает CBC News. Лаки подтвердила, что стрелок не был связан с терроризмом.
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Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 17

Известиявчера в 22:13

Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 13

RT на русскомвчера в 21:46

В Канаде число жертв стрельбы достигло 16 человек

РИА Новостивчера в 21:39

Стрельба в Канаде: число жертв возросло до 17 человек

Вести.Ruвчера в 22:24

СМИ: число погибших в результате стрельбы в Канаде увеличилось до 17

ТАССвчера в 19:44

Более 10 человек погибли при стрельбе в Новой Шотландии в Канаде

РЕН ТВвчера в 17:58

Число жертв стрельбы в Канаде достигло 16 человек

РБКвчера в 21:29
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Вести.Ru вчера в 09:05
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Общество

Страны G20 заявили о слабости систем здравоохранения перед пандемией

Главы министерств здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20) провели заседание в онлайн-формате и признали, что системы здравоохранения оказались слабы перед лицом пандемии коронавируса.
Известия вчера в 21:23
Экономика

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 18 апреля в 07:03
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с рядом британских газет

Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express являются крупными британскими таблоидами.
Российская газета вчера в 23:36
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
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Здоровье

В психбольнице Архангельска коронавирусом заразились 70 человек

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, где COVID-19 был обнаружен у 70 человек.
Ридус вчера в 14:15
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
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Армия и оружие

Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии

Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс вчера в 09:31
1,7K
Единоборства

Нурмагомедов считает себя самым доминирующим чемпионом в истории UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил о своей травме в 2016 году, а также о своём триумфальном возвращении.
RT на русском вчера в 16:50
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,6K
Происшествия

В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19

Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
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Политика

На Камчатке назначен врио председателя правительства края

Глава Камчатского края Владимир Солодов представил временно исполняющего обязанности председателя правительства региона Александр Кузнецова.
Российская газета вчера в 22:25
Общество

Врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
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Политика

Подбодрил россиян: Путин обратился к народу

Подбодрил россиян: Путин обратился к народу Президент России Владимир Путин обратился к согражданам с пасхальным поздравлением.
Экспресс газета вчера в 02:42
3,2K
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 42,8 тысячи

Алексей Майшев / РИА Новости По данным за 19 апреля, общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 42,8 тысячи.
РЕН ТВ вчера в 04:20
Кино

Хоакин Феникс мог сняться в роли Бэтмена

Телеканал 360° 17 апреля в 19:24
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,4 млн, умерли более 165 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 22:02
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Общество

Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
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Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru вчера в 08:02
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Общество

Синоптики пообещали россиянам теплый май

В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
Известия 18 апреля в 01:41
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Авто

Какие новшества получит Lada Largus FL

Стали известны некоторые нововведения, которые получит рестайлинговый универсал Lada Largus FL.
UsedCars.ru 17 апреля в 11:45
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости вчера в 16:56
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Культура

В Москве умер композитор Александр Вустин

Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 вчера в 08:45
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Происшествия

В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом

Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 13:09
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Политика

Боксер Усик испугался «возвращения Украины в СССР»

Украинский боксер Александр Усик провел параллели между закрытием церквей на Украине и атеистическими тенденциями эпохи СССР.
ФАН вчера в 16:28
Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 18 апреля в 05:45
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Общество

Рогозин подтвердил коронавирус у генконструктора РКК «Энергия»

Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что у генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина обнаружили коронавирус.
Взгляд.ру вчера в 13:25
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Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
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Экономика

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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