Происшествия
Lenta.ruЧисло жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. Об этом сообщила комиссар местной полиции Бренда Лаки (Brenda Lucki), передает CBC News. Лаки подтвердила, что стрелок не был связан с терроризмом.
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Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Вести.Ru вчера в 09:05
Общество
Страны G20 заявили о слабости систем здравоохранения перед пандемией
Главы министерств здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20) провели заседание в онлайн-формате и признали, что системы здравоохранения оказались слабы перед лицом пандемии коронавируса.
Известия вчера в 21:23
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 18 апреля в 07:03
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с рядом британских газет
Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express являются крупными британскими таблоидами.
Российская газета вчера в 23:36
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Здоровье
В психбольнице Архангельска коронавирусом заразились 70 человек
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, где COVID-19 был обнаружен у 70 человек.
Ридус вчера в 14:15
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс вчера в 09:31
Единоборства
Нурмагомедов считает себя самым доминирующим чемпионом в истории UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил о своей травме в 2016 году, а также о своём триумфальном возвращении.
RT на русском вчера в 16:50
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19
Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
Политика
На Камчатке назначен врио председателя правительства края
Глава Камчатского края Владимир Солодов представил временно исполняющего обязанности председателя правительства региона Александр Кузнецова.
Российская газета вчера в 22:25
Общество
Врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
Политика
Подбодрил россиян: Путин обратился к народу
Подбодрил россиян: Путин обратился к народу Президент России Владимир Путин обратился к согражданам с пасхальным поздравлением.
Экспресс газета вчера в 02:42
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 42,8 тысячи
Алексей Майшев / РИА Новости По данным за 19 апреля, общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 42,8 тысячи.
РЕН ТВ вчера в 04:20
Кино
Хоакин Феникс мог сняться в роли Бэтмена
Телеканал 360° 17 апреля в 19:24
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,4 млн, умерли более 165 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 22:02
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru вчера в 08:02
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплый май
В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
Известия 18 апреля в 01:41
Авто
Какие новшества получит Lada Largus FL
Стали известны некоторые нововведения, которые получит рестайлинговый универсал Lada Largus FL.
UsedCars.ru 17 апреля в 11:45
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Культура
В Москве умер композитор Александр Вустин
Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 вчера в 08:45
Происшествия
В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом
Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 13:09
Политика
Боксер Усик испугался «возвращения Украины в СССР»
Украинский боксер Александр Усик провел параллели между закрытием церквей на Украине и атеистическими тенденциями эпохи СССР.
ФАН вчера в 16:28
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 18 апреля в 05:45
Общество
Рогозин подтвердил коронавирус у генконструктора РКК «Энергия»
Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что у генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина обнаружили коронавирус.
Взгляд.ру вчера в 13:25
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
Экономика
Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ вчера в 18:24