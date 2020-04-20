Происшествия
Lenta.ruЧисло жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. Об этом сообщила комиссар местной полиции Бренда Лаки (Brenda Lucki), передает CBC News. Лаки подтвердила, что стрелок не был связан с терроризмом.
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Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество
Аномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Религия
Путин поздравил россиян и православных с Пасхой
МедиаПоток вчера в 04:45
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекречен
Получив более трех метров пространства между осями, (3180 мм, у кроссовера Teramont – 2979 мм), Volkswagen Viloran стал самым крупным автомобилем на модульной платформе MQB.
Автоновости дня 17 апреля в 10:25
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
Общество
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
Общество
В Югре умер первый заражённый коронавирусом
В Ханты-Мансийском автономном округе в больнице умер первый пациент с коронавирусом.
RT на русском 01:14
Гаджеты
Apple выпустит новые AirPods уже в следующем месяце
Известный инсайдер Джон Проссер заявил, что компания Apple совсем скоро выпустит новую модель наушников AirPods.
МИТ вчера в 16:58
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Таиланда в Кемерово
Известия вчера в 09:58
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Общество
В Челябинской области коронавирус подтвердили у 97 человек
В регионе коронавирус диагностировали у 97 человек, за сутки выявили 14 новых случаев.
Эхо Москвы в Челябинске 01:17
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Культура
Регина Тодоренко расплакалась на шоу «Маска»
По общему решению звездного жюри, свою маску сняла Панда. Под ней скрывался певец Влад Топалов.
ToDay News Ufa вчера в 23:57
Авто
В Уфе пройдет распродажа арестованных автомобилей
15 мая в Уфе пройдут два аукциона по продаже 60 арестованных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 23:11
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел «в допустимых для банков пределах».
РБК 00:00
Транспорт
В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 18 апреля в 03:23
Происшествия
В Екатеринбурге сгорела конюшня с лошадьми
В Екатеринбурге на улице Кировградской сегодня рано утром сгорела конюшня.
Российская газета 01:26
Общество
В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса
Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия вчера в 21:00
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество
В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru вчера в 03:30
Происшествия
В Кузбассе зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса
В Кузбассе выявлен 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 00:30
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
Киберспорт
Ghost of Tsushima получила рейтинг в Австралии. В игре будут «частичное обнажение, насилие и жестокость»
В Ghost of Tsushima поднимаются сложные вопросы, присутствует частичное обнажение без сцен секса, и, естественно, как мы видели в рекламных материалах, есть насилие и жестокость.
Городской портал Новый Нижний вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось
Состояние здоровья любимой многими актрисы Анастасии Заворотнюк улучшается.
ToDay News Ufa вчера в 08:27
Финансы
Доллар и евро рухнут: что ждёт рубль в будущем
Оказывается, что в ближайшее время рубль укрепит свои позиции, тогда как американский доллар и евро «рухнут».
Rusvesna.su 00:30
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30