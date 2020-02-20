Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции. Ранее сообщалось о восьми погибших и пяти тяжелораненых. Неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау в ночь на четверг.
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с чего всё началось
Газета Bild
 со ссылкой на источник сообщила, что в автомобиле стрелявшего, припаркованном возле дома, где были найдены тела, находятся боеприпасы и оружие.
Коммерсантъ01:06

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Массовое убийство в немецком городе Ханау

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Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

РИА Новости01:27

Стрелка из Ханау нашли мертвым

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Установлена личность стрелявшего в Ханау

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Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

РБК01:37

Девять человек стали жертвами стрельбы в немецком Ханау

RT на русском01:33

Число погибших при стрельбе в Ханау возросло до девяти

ТАСС00:28
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Невские Новости вчера в 11:11
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Происшествия

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Газета.Ru 03:54
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Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
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