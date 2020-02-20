с чего всё началось

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции. Ранее сообщалось о восьми погибших и пяти тяжелораненых. Неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау в ночь на четверг.

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

Экономика В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».

Политика Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Биатлон Глава ФБУ прокомментировал критику Самуэльссона в адрес Логинова Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отреагировал на критику со стороны олимпийского чемпиона шведа Себастиана Самуэльссона в адрес российского биатлониста Александра Логинова.

Политика Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.

Кино 70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу Впервые фильм открытия не принимает участия в основном конкурсе. В основной конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году вошло 18 фильмов.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Здоровье Названо лекарство против коронавируса В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.

Общество Уволен глава Боткинской больницы Алексей Яковлев Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.