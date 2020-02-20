Происшествия
РИА НовостиЧисло жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции. Ранее сообщалось о восьми погибших и пяти тяжелораненых. Неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау в ночь на четверг.
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с чего всё началось
Газета Bild со ссылкой на источник сообщила, что в автомобиле стрелявшего, припаркованном возле дома, где были найдены тела, находятся боеприпасы и оружие.Коммерсантъ01:06
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Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
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В Сети появилось изображение смартфона Xiaomi Mi Mix 4
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Удастся ли Тимуру Еремееву хорошо проявить себя в шоу «На самом деле» и вырваться из амплуа скандального сына Спартака Мишулина, покажет время.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Происшествия
На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая
Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Здоровье
В Миассе закрыли карантинный пункт по коронавирусу. Пациентов выписали
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Политика
Депутат Госдумы поведала об исчезновении в России нищих пенсионеров
В России в настоящее время не осталось нищих пенсионеров.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Свадебный ажиотаж ожидается в Воронежской области в красивую дату
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Биатлон
Глава ФБУ прокомментировал критику Самуэльссона в адрес Логинова
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отреагировал на критику со стороны олимпийского чемпиона шведа Себастиана Самуэльссона в адрес российского биатлониста Александра Логинова.
Кино
Любая идея рождается на кухне: как придумали фильм «Калашников»
Генеральный продюсер и режиссер-постановщик картины Константин Буслов рассказал, как появилась идея создать эту военно-биографическую ленту.
Политика
Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США
Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
Кино
70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу
Впервые фильм открытия не принимает участия в основном конкурсе. В основной конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году вошло 18 фильмов.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
ЦИК не давал распоряжений о голосовании по Конституции на дому
ЦИК не давал распоряжение нижестоящим комиссиям принимать заявления по надомному голосованию по Конституции, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Здоровье
В Екатеринбурге родителей болеющей СМА девочки вызвали на допрос в СК
Следственный комитет вызвал на допрос родителей пятимесячной жительницы Екатеринбурга Ани Новожиловой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Экономика
Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата
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Хоккей
Панарин признался, что обмен из «Чикаго» до сих пор его смущает
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что на раннем этапе карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не думал о том, что когда-нибудь покинет «Чикаго Блэкхоукс».
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Общество
Уволен глава Боткинской больницы Алексей Яковлев
Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Транспорт
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Технологии
Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V
Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.