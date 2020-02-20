Происшествия
Российская газетаЧисло жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция. "Число жертв, которые получили смертельные ранения на улицах Хоймаркт и Курт-Шумахер-Платц, возросло до девяти", - заявили в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Газета Bild со ссылкой на источник сообщила, что в автомобиле подозреваемого, припаркованном возле дома, где были найдены тела, находятся боеприпасы и оружие.Коммерсантъ01:06
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Общество
ФСБ раскрыла крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России.
Происшествия
СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Баскетбол
Мужская баскетбольная сборная России готовится к отбору на Евро-2021
Происшествия
Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Общество
В Москве установлен абсолютный рекорд тепла
Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Авто
Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq
Поначалу разработчики локализовали более дорогой и крупный Kodiaq, а теперь пришла очередь компактного Karoq, сборка которого недавно началась на предприятии в Нижнем Новгороде.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Происшествия
В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу
Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии
В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Политика
Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем
Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
Армия и оружие
30-летний американский «Трезубец» превзошел новейшую российскую «Булаву»
Происшествия
Петербуржец, подозреваемый в убийстве матери, сбежал по дороге в суд
Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве своей матери, должен был оказаться на судебном заседании, однако сбежал по дороге в суд.
Футбол
Шахтер Донецк – Бенфика: матч будет результативным
На групповой стадии Лиги чемпионов «Шахтер» лишь в одном из шести матчей сыграл на «тотал меньше», да и то скорее случайно обменявшись голами с «Сити» на «Этихаде».
Экономика
Счетная палата обеспокоена снижением расходов на пенсии в объеме ВВП
Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9% в 2017 году до 7,9% в 2019 году, это может негативно повлиять на уровень жизни пенсионеров.
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Политика
Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп».
Футбол
Месси назвал главных конкурентов «Барселоны» в Лиге чемпионов
Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал основных конкурентов испанского клуба в текущем розыгрыше Лиге чемпионов.
Общество
В Россию запретили ввозить посылки с продуктами из Китая
Посылки с животноводческой продукцией из Китая запретили ввозить на территорию России.