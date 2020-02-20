Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧисло жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция. "Число жертв, которые получили смертельные ранения на улицах Хоймаркт и Курт-Шумахер-Платц, возросло до девяти", - заявили в правоохранительных органах.
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Газета Bild
 со ссылкой на источник сообщила, что в автомобиле подозреваемого, припаркованном возле дома, где были найдены тела, находятся боеприпасы и оружие.
Коммерсантъ01:06

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Девять человек стали жертвами стрельбы в немецком Ханау

RT на русском01:33

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

РИА Новости01:27

Стрелка из Ханау нашли мертвым

Интерфакс00:11

Массовое убийство в немецком городе Ханау

News.ru01:34

Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

РБК01:37

Число погибших при стрельбе в Ханау возросло до девяти

ТАСС00:28

В немецком городе Ханау произошла стрельба. Девять человек погибли

Дождьвчера в 18:19
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Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Общество

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Авто

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Поначалу разработчики локализовали более дорогой и крупный Kodiaq, а теперь пришла очередь компактного Karoq, сборка которого недавно началась на предприятии в Нижнем Новгороде.
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В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

РИА Новости вчера в 19:43
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Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Происшествия

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Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
РИА Новости 00:30
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
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Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
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В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

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Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
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Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал основных конкурентов испанского клуба в текущем розыгрыше Лиге чемпионов.
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Посылки с животноводческой продукцией из Китая запретили ввозить на территорию России.
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