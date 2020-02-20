с чего всё началось

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция. "Число жертв, которые получили смертельные ранения на улицах Хоймаркт и Курт-Шумахер-Платц, возросло до девяти", - заявили в правоохранительных органах.

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

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