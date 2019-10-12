В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис". Мужчина находился в своем доме, когда на жилище сошел оползень, передает телерадиокомпания NHK. Таким образом, на данный момент стихия унесла жизни двух японцев, еще 69 человек получили травмы различной степени тяжести.

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

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