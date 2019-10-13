Происшествия
REGNUMЧисло жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек
Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо». Ранее сообщалось о 10 погибших.
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Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Экономика
Правительство изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Правительство России одобрило поправки в отдельные законодательные акты, которые изменят процедуру кадастровой оценки объектов недвижимости.
РБК 10 октября в 09:54
Шоу-бизнес
Воеводина подала в суд на экс-короля Малайзии
Рамблер вчера в 06:13
Происшествия
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек.
REGNUM 04:00
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Гаджеты
Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 10 на весну
По словам представителей компании, более крупное обновление операционной системы Windows 10 будет произведено весной 2020 года.
UfacityNews.ru вчера в 15:35
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Общество
Жители Екатеринбурга выбирают место для храма Святой Екатерины
В воскресенье в Екатеринбурге проходит опрос по месту строительства храма Святой Екатерины.
Вести.Ru 03:50
Армия и оружие
Трамп считает, что войска США должны покинуть Сирию и вернуться домой
Президент США Дональд Трамп заявил на конференции консервативных политиков в Вашингтоне, что американские военные не должны оставаться в Сирии, чтобы обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы.
Народные новости 03:09
Авто
На автомобили Aurus поступило более 600 предзаказов
Более 600 предзаказов поступило на российские автомобили представительского класса Aurus.
Автостат 11 октября в 08:16
Единоборства
Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Россиянин Дмитрий Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Кино
85 лет назад родился Савелий Крамаров
"Королю эпизода" Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет.
Газета.Ru 03:49
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возвращении смертной казни
В Кремле ответили на вопрос о том, обсуждает ли власть возможность возвращения смертной казни в стране.
БИЗНЕС Online вчера в 08:39
Автоспорт
Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Известия 03:40
Хоккей
Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока. Ему наложили 20 швов
Выяснилось, что это просто случай обезвоживания организма. Но у меня было около 20 швов на подбородке и четыре или пять на глазу.
Чемпионат 03:35
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Профиль вчера в 08:55
Гаджеты
Чипсет Apple U1 был создан в Купертино
Первоначально считалось, что чип был лицензирован Decawave, однако Decawave подтвердила, что Apple разработала собственный чипсет, который совместим с чипами Decawave.
iXBT.com 03:38
Политика
В Эквадоре ввели комендантский час
Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 17:56
Хоккей
Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения «Эдмонтону»
Автором единственной шабы "Рейнджерс" стал Каапо Какко. Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин в этом матче очков набрать не смог.
Газета.Ru вчера в 15:46
Энергетика
NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке
Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.
Вести.Ru 02:58
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК.
РИА Новости вчера в 21:43
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Экономика
Кабмин Украины выделил 1 млрд гривен для выплат зарплат шахтёрам
1 млрд гривен был выделен кабинетом министров Украины для погашения задолженности по зарплате шахтёрам.
REGNUM 03:37
Армия и оружие
Турецкое наступление забуксовало
Репортеры информационных агентств сообщают, что Анкара бросает в бой все новые подразделения, слепленные из разгромленных банд сирийских мятежников.
Мир новостей вчера в 10:38
Происшествия
Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского
Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК 11 октября в 15:09
Гаджеты
Первые подробности о процессорах AMD Ryzen 4000. Вырастут и частоты, и показатель IPC
Процессоры Ryzen первого поколения получились очень успешными.
iXBT.com вчера в 12:31
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
РИА Новости 03:47