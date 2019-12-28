с чего всё началось

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался около офиса налогового управления в столице Сомали Могадишо. Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции. Об этом заявил член сомалийского парламента Абдиризак Мохамед, сообщает местная радиостанция Dalsan.

Общество Московские власти объяснили появление снега на Тверской На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Происшествия В Казахстане разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Футбол Семак оказался самым успешным тренером «Зенита» в чемпионате России Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оказался самым успешным тренером в истории команды по среднему количеству набранных очков в матчах чемпионата России.

Политика Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Политика Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом» Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".

Общество Россиянам дали советы по выбору мандаринов При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.