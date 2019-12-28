Происшествия
BFM.ruЧисло жертв теракта в Сомали превысило 90
Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался около офиса налогового управления в столице Сомали Могадишо. Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции. Об этом заявил член сомалийского парламента Абдиризак Мохамед, сообщает местная радиостанция Dalsan.
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"Меня проинформировали, что число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и четыре иностранца", — написал он в Twitter.РИА Новости02:49
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