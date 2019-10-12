Происшествия

Вести.RuВести.RuЧисло жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека. Одна из раненых педагогов умерла после продолжительного лечения, сообщил РИА Новости и.о. директора учебного заведения Денис Колесник.
РИА Новостивчера в 20:05

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Стрельба в Керченском колледже: число жертв выросло до 21 человека

Крым 2400:17

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

РИА Новостивчера в 20:05

Скончалась пострадавшая при стрельбе в колледже Керчи преподаватель

RT на русскомвчера в 20:59

Число погибших после нападения на колледж в Керчи выросло до 22 человек

РБКвчера в 20:30

Количество жертв трагедии в Керченском колледже увеличилось до 22 человек

Коммерсантъвчера в 20:29

Стало известно о новой жертве бойни в колледже Керчи

Lenta.ruвчера в 20:23

Стало известно о еще одной жертве трагедии в керченском колледже

Известиявчера в 21:17
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии

Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
Интерфакс вчера в 21:30
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На Украине назвали главную ошибку Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
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Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
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Разведение войск в Донбассе окончательно сорвано

Lenta.ru вчера в 06:42
Политика

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Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме.
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Общество

Тюменские школьники выступили в защиту оскорбившего их учителя

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Экономика

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) подала в суд Манхеттена иск с целью приостановить незарегистрированное первичное размещение токенов (ICO) компании Telegram на $1,7 млрд, говорится в сообщении SEC.
Интерфакс вчера в 17:50
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Культура

Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой

ИнфоСМИ вчера в 15:31
Наука

В Китае представили военную «летающую тарелку»

На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
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Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 вчера в 11:41
Политика

«Вертолеты России» обсудили в Китае новые поставки Ми-171А2 и «Ансат»

Холдинг "Вертолёты России" в рамках участия в Пятой международный вертолётной выставке в китайском Тяньцзине провел переговоры с китайскими партнерами по новым перспективным проектам на поставку вертолетов Ми-171А2 и "Ансат", заявил РИА Новости в субботу представитель холдинга.
РИА Новости 01:13
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в субботу из-за дождя и до вечера воскресенья из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:03
Политика

Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать Владимира Зеленского

Красная весна вчера в 06:54
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Названы помогающие очистить сосуды продукты

ФАН 10 октября в 02:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду

Герцоги планируют сменить место жительства. Ранее в сети обсуждали возможность переезда Меган Маркл и принца Гарри в Америку.
Srnsk вчера в 02:27
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Политика

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 10 октября в 16:16
Кино

Актёр Роберт Форстер умер в США

News.ru вчера в 23:54
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Кино

В ремейке «Золушки» фею-крестную может сыграть темнокожий гей

Темнокожий гомосексуалист Билли Портер может сыграть роль феи-крестной в очередной экранизации «Золушки».
Дни24 вчера в 13:15
Происшествия

Пропавшую в Саратове девочку нашли мертвой

Подозреваемый в убийстве малышки уже задержан Саратов, 10 октября. Тело девятилетней школьницы нашли в Кировском районе в Саратове.
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Общество

К Японии приближается мощнейший тайфун за последние 60 лет

Тайфун «Хагибис», который надвигается на Японию, станет самым мощным за последние 60 лет.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Армия и оружие

ВСУ несут большие потери, нацисты активизируются не только на Донбассе, а в нацгвардии назревает бунт: сводка

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su вчера в 08:39
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Малиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой

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Наука

Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи

Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Актуальные Новости вчера в 13:09
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Легче соперника на 12 кг: что ждет Усика в бою с Уизерспуном

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго пройдет вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого будут украинец Александр Усик и американец Чазз Уизерспун.
Газета.Ru 02:05
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Нападение на керченский колледжБольше новостей по теме
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