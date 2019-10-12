Происшествия
Вести.RuЧисло жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
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с чего всё началось
Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека. Одна из раненых педагогов умерла после продолжительного лечения, сообщил РИА Новости и.о. директора учебного заведения Денис Колесник.РИА Новостивчера в 20:05
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