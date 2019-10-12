Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека. Одна из раненых педагогов умерла после продолжительного лечения, сообщил РИА Новости и.о. директора учебного заведения Денис Колесник.

с чего всё началось

Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

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