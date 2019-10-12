Происшествия

Вести.RuВести.RuЧисло жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

РИА Новости20:05

Керчь почтит память погибших год назад в политехе общегородской минутой молчания

Интерфакс - Россия04:45

В Крыму почтят память жертв трагедии в Керченском политехническом колледже

Крым 2413:46

В Керчи почтут минутой молчания погибших в политехническом колледже

КП - Крым06:31

В Керчи почтут память погибших в политехе

Аргументы неделi. Крым06:10

Минутой молчания почтят погибших во время расстрела в колледже Керчи

ИА Крыминформ04:59

Скончалась пострадавшая при стрельбе в колледже Керчи преподаватель

RT на русском20:59
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Происшествия

Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына

Lenta.ru 17:19
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Гол хавбека сборной России Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии признан лучшим моментом дня по итогам матчей турнира.
Газета.Ru 22:16
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Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
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В Екатеринбурге молодая мать пропала, поехав на встречу с покупателем машины

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Lenta.ru вчера в 21:28
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Трехнедельный курс повышения квалификации для организаторов здравоохранения состоялся на базе приморского филиала академии.
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Армия и оружие

ВС Турции отрицают обстрел американской базы в Сирии

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Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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ФРС США возвращается к скупке активов

Федеральная резервная система (ФРС) США будет ежемесячно покупать казначейские бумаги на $60 млрд, что не делала с 2014 года.
News.ru 22:30
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Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
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Политика

Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь

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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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Тюменские школьники выступили в защиту оскорбившего их учителя

REGNUM 06:39
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

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REGNUM вчера в 13:27
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Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
News.ru 07:22
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Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
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В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка

Российская газета 12:23
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Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

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Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова

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