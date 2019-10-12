Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц. Об этом сообщил РИА Новости исполняющий обязанности директора учебного заведения Денис Колесник.

с чего всё началось

Семнадцатого октября прошлого года студент Владислав Росляков взорвал в колледже бомбу и устроил стрельбу. Тогда погибли 20 человек — 15 студентов и пять сотрудников учебного заведения.

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

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