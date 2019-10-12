Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Семнадцатого октября прошлого года студент Владислав Росляков взорвал в колледже бомбу и устроил стрельбу. Тогда погибли 20 человек — 15 студентов и пять сотрудников учебного заведения.
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц. Об этом сообщил РИА Новости исполняющий обязанности директора учебного заведения Денис Колесник.
РИА Новостивчера в 20:05

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Число жертв бойни в керченском колледже выросло до 22 человек

Газета.Ru03:13

Число погибших после нападения на колледж в Керчи выросло до 22 человек

РБКвчера в 20:30

Скончалась пострадавшая при стрельбе в колледже Керчи преподаватель

RT на русскомвчера в 20:59

Стрельба в Керченском колледже: число жертв выросло до 21 человека

Крым 2400:17

Количество жертв трагедии в Керченском колледже увеличилось до 22 человек

Коммерсантъвчера в 20:29

Стало известно о новой жертве бойни в колледже Керчи

Lenta.ruвчера в 20:23

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

РИА Новостивчера в 20:05
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:54, Вашингтон
Происшествия

В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»

РБК 10 октября в 04:22
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
РБК 03:14
Политика

Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Газета.Ru 01:49
Футбол

Дзюба сделал дубль в матче с Шотландией

Форвард грудью принял мяч после скидки Марио Фернандеса и с нескольких метров отправил его в ворота. Дзюба сделал счет в этой встрече 3:0.
Pravda.Ru 10 октября в 16:33
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru вчера в 05:12
Происшествия

В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам

Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.
RT на русском 01:57
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 10 октября в 04:20
Экономика

В России предлагают отменить комиссию за переводы с карт разных банков

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», предполагающего отмену комиссионного вознаграждения, взимаемого с граждан, при денежных переводах с банковских карт на карты других кредитных организаций и при снятии наличных денежных средств в банкоматах «чужих» банков.
Орел-Регион 09 октября в 10:11
Общество

В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов

45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.
Вести.Ru вчера в 21:15
Происшествия

СМИ: Болт стал участником массовой драки в ночном клубе

RT на русском 03:17
Происшествия

Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир устроил погром.
Известия вчера в 15:17
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Бурятии

REGNUM вчера в 23:00
Авто

Volkswagen Teramont получил купеобразную версию

Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Atlas Cross Sport (Teramont Cross Sport), ставший серийным воплощением прошлогоднего концепта Atlas Sport.
Автоновости дня вчера в 12:17
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Хоккей

Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50
Политика

Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

РИА Новости 02:03
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем

Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда вчера в 07:35
Здоровье

Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей

Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 07:47
Армия и оружие

Минобороны Турции заявило о ликвидации более 400 террористов в Сирии

ТК Звезда 03:14
Армия и оружие

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru вчера в 10:48
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Наука

Медленная ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Газета.Ru 01:37
Происшествия

Катер затонул на реке в Хабаровском крае

Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.
Известия вчера в 23:40
Гаджеты

Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения

В сети появился документ со списком всех приложений, которые производители смартфонов должны устанавливать на устройства с новой версией операционной системы Android 10.
Ferra вчера в 13:17
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Политика

Стрелкова оскорбил брат Чубайса

Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет вчера в 05:50
Экономика

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 10 октября в 09:40
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv вчера в 04:26
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram рассказала, что ее семья не желает "хайповать" на состоянии здоровья артистки, и поэтому не общается с журналистами.
РИА Новости 02:19
Нападение на керченский колледжБольше новостей по теме
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