Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны. По данным газеты, официальное количество жертв увеличивается по мере разбора завалов.

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

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