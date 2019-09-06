с чего всё началось

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны. По данным газеты, официальное количество жертв увеличивается по мере разбора завалов.

Экономика Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).

Единоборства Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Политика Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.

Происшествия Военный Ми-8 разбился в Саратовской области В Саратовской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Армия и оружие В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.

Политика Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.

Происшествия Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.

Теннис Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).

Общество ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Музыка В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.

Политика Премьер Малайзии не доверяет выводам ССГ о виновных в крушении MH17 Председатель правительства Малайзии Махатхир Мохамад сомневается в правильности выводов Совместной следственной группы, которая назвала виновных в крушении пассажирского самолёта Boeing MH17 в Донецкой области Украины в июле 2014 года.

Происшествия Сотрудник магазина в Москве избил покупателя за кражу бутылки водки Полицейские задержали администратора магазина, который избил до состояния комы покупателя магазина самообслуживания, заподозрив того в краже бутылки водки.

Происшествия Навальный сообщил об обысках в ФБК Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.

Общество Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Армия и оружие В Сирии погибли трое российских военнослужащих Как сообщил «Ведомостям» военно-дипломатический источник, в среду, 4 сентября, около 22.00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации «Идлиб») в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли трое офицеров Вооруженных сил России.

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.

Политика Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.

Баскетбол Определились все участники второго раунда чемпионата мира Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.

Транспорт Беглов открыл три новые станции метро, но пассажиров на них не пустят Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл три новые станции Фрунзенского радиуса метро, но их запустили пока без пассажиров из-за выявленных недочетов.

Общество Роструд назвал сферы с высокими зарплатами В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

Общество Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве Потребители стали более внимательны к составу продукта и готовы переплатить за более качественный товар, но такое решение чаще принимают женщины, говорится в сообщении Роскачества.