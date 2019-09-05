с чего всё началось

Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30. Ранее сообщалось, что в результате удара стихии на Багамах погибли 23 человека.

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек

Наука Гуси могут высоко летать из-за замедленного метаболизма В ходе исследования, проведенного американским астронавтом Джессикой Меир, выяснилось, что гуси могут легко летать на больших высотах благодаря замедленному метаболизму.

Общество В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах.

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Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Общество Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.

Музыка Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Политика За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

Происшествия Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Политика Путин согласился поехать мыть золото на Колыму Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.

Здоровье Перинатальный центр в ДФО получит деньги от Путина Владимир Путин на встрече с общественностью Дальнего Востока пообещал, что федеральный центр выделит перинатальному центру во Владивостоке дополнительное финансирование.

Политика Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между РФ и Украиной Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук рассказал об итогах обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным обмена заключенными между Россией и Украиной.

Политика Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.

Политика Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный» После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".

Политика Песков рассказал о планах Путина на 8 сентября Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен делать в единый день голосования, 8 сентября.

Теннис Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).