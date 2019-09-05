Общество
РИА НовостиЧисло жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек
Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30. Ранее сообщалось, что в результате удара стихии на Багамах погибли 23 человека.
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с чего всё началось
Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до 30, передает телеканал CNN со ссылкой на премьер-министра островного государства Губерта Минниса.Аргументы и Фактывчера в 22:08
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В ходе исследования, проведенного американским астронавтом Джессикой Меир, выяснилось, что гуси могут легко летать на больших высотах благодаря замедленному метаболизму.
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Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд
Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
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Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
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Владимир Путин на встрече с общественностью Дальнего Востока пообещал, что федеральный центр выделит перинатальному центру во Владивостоке дополнительное финансирование.
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Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук рассказал об итогах обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным обмена заключенными между Россией и Украиной.
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Песков рассказал о планах Путина на 8 сентября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен делать в единый день голосования, 8 сентября.
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Противниками США в космосе являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
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Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
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Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов
"Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.
РИА Новости вчера в 13:40