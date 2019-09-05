Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30. Ранее сообщалось, что в результате удара стихии на Багамах погибли 23 человека.

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