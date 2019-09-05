Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан". Об этом заявил в четверг в эфире американского телеканала CNN премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис.

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек

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