Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло жертв урагана в Свердловской области возросло до трех

Количество погибших в результате штормового ветра в Свердловской области возросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК. Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник.
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Число жертв непогоды в Свердловской области увеличилось до трёх

RT на русском12:26

Ураган на Урале унес жизни трех человек

КП - Екатеринбург11:37

Ураган не повлиял на боеготовность объектов в Челябинской и Свердловской областях

ТАСС12:42

Три человека погибли после урагана в Свердловской области

66.ru11:04

Число жертв урагана в Свердловской области выросло до трех человек

Znak.com11:13

В Екатеринбурге погиб третий человек из-за урагана

Екатеринбург Онлайн11:40

Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех

РИА Новости11:35
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

Bimru.ru 06:48
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Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru 09:50
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Политика

Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции

"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
1,4K
Авто

У компактвэна Fiat 500L не будет преемника

Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
1
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
9
Общество

Черногория открывает границы для туристов

В начале июня Черногория открывает границы для граждан девяти стран, заявил премьер Душко Маркович.
BFM.ru 15:31
5
Происшествия

В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

Вести.Ru вчера в 18:36
13
Политика

Америке припомнили 70 операций по смене неугодных режимов

США во время холодной войны провели в различных странах 70 операций, направленных на смену режима.
Lenta.ru 20:13
Космос

Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран

Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
20
Общество

Российским школам могут разрешить провести очные выпускные

Депутаты Государственной думы выступили с предложением все-таки провести очные выпускные в российских школах для учеников 9 и 11 классов, которые ранее планировалось перевести в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 20:15
7
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 04:00
14
Экономика

Структура Искандара Махмудова стала крупным землевладельцем

В опубликованный сегодня рейтинг крупнейших владельцев сельхозземли, по версии BEFL, вошла компания «Косминвест», под контролем которой около 100 тыс. га земли.
Коммерсантъ 13:26
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
168
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
141
Общество

«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 20:04
29
Общество

Организованный детский отдых будет очень ограниченным

Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.
Коммерсантъ 18:24
Общество

Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ

Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:56
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Армия и оружие

Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников

Спорная ситуация возникла на территории Ладакх. В результате инцидента индийских пограничников задержали китайские военные.
ИнфоСМИ вчера в 05:32
42
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
84
Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене смартфона

ToDay News Ufa 23 мая в 05:41
2
Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

BFM.ru вчера в 14:48
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Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com 10:34
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Наука

Возможное местоположение Эдемского сада нашли на Земле

Палеонтологи выдвинули предположение о том, что возможное местоположения Эдемского сада может быть в Южной Африке в местечке Пиннакл-Пойнт.
Live24 16:20
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Авто

В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
35
Политика

Politico: правые, вмешиваясь в политику Европы, готовились к выборам в США

Дезинформация Иван Шилов © ИА REGNUM На протяжении последних трех лет американские активисты неоднократно вмешивались в европейские дебаты перед крупными выборами, размещая фальсифицированные фотографии политиков и скандальные посты, затрагивающие такие чувствительные темы, как миграция и изменения климата.
REGNUM 08:35
Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Наука

Поможет избежать переедания и бороться с ожирением белковый завтрак

Ugpressa.ru 13:59
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Здоровье

Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа

Актуальные Новости 03:53
17
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
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