Происшествия
РИА НовостиЧисло жертв урагана в Свердловской области возросло до трех
Количество погибших в результате штормового ветра в Свердловской области возросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК. Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник.
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Политика
Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции
"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
Авто
У компактвэна Fiat 500L не будет преемника
Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Общество
Черногория открывает границы для туристов
В начале июня Черногория открывает границы для граждан девяти стран, заявил премьер Душко Маркович.
BFM.ru 15:31
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
Вести.Ru вчера в 18:36
Политика
Америке припомнили 70 операций по смене неугодных режимов
США во время холодной войны провели в различных странах 70 операций, направленных на смену режима.
Lenta.ru 20:13
Космос
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
Общество
Российским школам могут разрешить провести очные выпускные
Депутаты Государственной думы выступили с предложением все-таки провести очные выпускные в российских школах для учеников 9 и 11 классов, которые ранее планировалось перевести в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 20:15
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 04:00
Экономика
Структура Искандара Махмудова стала крупным землевладельцем
В опубликованный сегодня рейтинг крупнейших владельцев сельхозземли, по версии BEFL, вошла компания «Косминвест», под контролем которой около 100 тыс. га земли.
Коммерсантъ 13:26
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 20:04
Общество
Организованный детский отдых будет очень ограниченным
Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.
Коммерсантъ 18:24
Общество
Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ
Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:56
Армия и оружие
Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников
Спорная ситуация возникла на территории Ладакх. В результате инцидента индийских пограничников задержали китайские военные.
ИнфоСМИ вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене смартфона
ToDay News Ufa 23 мая в 05:41
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
BFM.ru вчера в 14:48
Наука
Возможное местоположение Эдемского сада нашли на Земле
Палеонтологи выдвинули предположение о том, что возможное местоположения Эдемского сада может быть в Южной Африке в местечке Пиннакл-Пойнт.
Live24 16:20
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
Политика
Politico: правые, вмешиваясь в политику Европы, готовились к выборам в США
Дезинформация Иван Шилов © ИА REGNUM На протяжении последних трех лет американские активисты неоднократно вмешивались в европейские дебаты перед крупными выборами, размещая фальсифицированные фотографии политиков и скандальные посты, затрагивающие такие чувствительные темы, как миграция и изменения климата.
REGNUM 08:35
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Здоровье
Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа
Актуальные Новости 03:53
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32