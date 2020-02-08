Минимум 17 человек были убиты военнослужащим в городе Корат на северо-востоке Таиланда, сообщает в субботу газета The Bangkok Post со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщается также о 14 пострадавших.

Здоровье Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Хоккей Путин и Лукашенко вышли на лед в Сочи Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи во время перерыва в переговорах вышли сыграть в хоккей.

Политика Канада подала иск к Ирану на $1 млрд за сбитый самолет Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января.

Происшествия Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.

Общество Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.

Политика Игоря Ливанова не пустили на Украину Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.

Общество Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.

Политика Зеленский встретился с Папой Римским Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.

Политика В Крыму попытки привлечь Турцию к «деоккупации» назвали клоунадой Ранее депутат Рады и лидер организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Мустафа Джемилев заявил, что представители меджлиса обсуждали с турецким лидером Реджепом Эрдоганом создание платформы для возвращения Крыма Украине.

Общество Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.