Происшествия
ИнтерфаксЧисло жертв военнослужащего в Таиланде достигло 17
Минимум 17 человек были убиты военнослужащим в городе Корат на северо-востоке Таиланда, сообщает в субботу газета The Bangkok Post со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщается также о 14 пострадавших.
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Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Хоккей
Путин и Лукашенко вышли на лед в Сочи
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи во время перерыва в переговорах вышли сыграть в хоккей.
Происшествия
В центре Петербурга произошел пожар
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Политика
Канада подала иск к Ирану на $1 млрд за сбитый самолет
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Кино
Сборы «Хищных птиц» расстроили прокатчиков
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» впервые показали в России в этот четверг.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Происшествия
Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован
В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Экономика
Как Ухань уронил юань. Россияне поверили в сенсационную историю про китайское руководство, обманувшее западный мир при помощи коронавируса
В связи с ситуацией в Ухане юань стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс юаня.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
Игоря Ливанова не пустили на Украину
Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
Биатлон
Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Италии
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Политика
В Крыму попытки привлечь Турцию к «деоккупации» назвали клоунадой
Ранее депутат Рады и лидер организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Мустафа Джемилев заявил, что представители меджлиса обсуждали с турецким лидером Реджепом Эрдоганом создание платформы для возвращения Крыма Украине.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Гаджеты
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 2 получат три цветовых варианта
На интернет-ресурсах появились свежие данные о наручных часах Galaxy Watch 2 от Samsung.
Кино
Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Происшествия
Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту
Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
Общество