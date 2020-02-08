Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло жертв военнослужащего в Таиланде достигло 17

Минимум 17 человек были убиты военнослужащим в городе Корат на северо-востоке Таиланда, сообщает в субботу газета The Bangkok Post со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщается также о 14 пострадавших.
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