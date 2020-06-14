Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны

По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек. ЧП произошло накануне на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян. Об этом сообщает телеканал CGTN.
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СМИ: число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 19

ТАСС22:36

В Китае число жертв взрыва автоцистерны достигло 19 человек

РИА Новости21:59

В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны

Российская газета20:29

Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 18

Известия20:23

Число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 18

Вести.Ru21:02

Число погибших при взрыве цистерны в Китае увеличилось до 18 человек

РБК22:04

Больше ста человек получили ранения при взрыве автоцистерны в Китае

Интерфакс08:46
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 22:36, Ашберн
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Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
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Происшествия

Reuters сообщил о гибели 60 человек на северо-востоке Нигерии

По меньшей мере, 40 мирных жителей и 20 военных погибли в двух атаках боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии.
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В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
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Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами

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В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом

Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
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Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол

Екатерина Смольникова, супруга правого защитника «Зенита», призналась в своем отношении к футболу.
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В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

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Общество

Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
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Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
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Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

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Вирусолог Альтштейн напоминает россиянам об опасности COVID-19

Соблюдать меры предосторожности попросил россиян вирусолог Анатолий Альтштейн.
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Эксперт объяснил, чего нельзя делать при получении кредита

Эксперт по фондовому рынку рассказал, чего нельзя делать при получении кредита.
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В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

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«Ротор» может уволить главного тренера Хацкевича

Как стало известно Metaratings.ru, «Ротор» может начать выступление в РПЛ под руководством нового главного тренера.
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Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова

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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
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Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани введен режим ЧС

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Жертвами ДТП под Нижним Новгородом стали четыре человека

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"В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
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