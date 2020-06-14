Происшествия
Российская газетаВ Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны
По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек. ЧП произошло накануне на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян. Об этом сообщает телеканал CGTN.
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Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Происшествия
Reuters сообщил о гибели 60 человек на северо-востоке Нигерии
По меньшей мере, 40 мирных жителей и 20 военных погибли в двух атаках боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии.
РБК 20:40
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM 16:55
Игры
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Srnsk 11 июня в 05:24
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 10:12
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Иркутской области, ранее объявленный до 14 июня, продлен до 21 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:47
Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо 20:23
Футбол
Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол
Екатерина Смольникова, супруга правого защитника «Зенита», призналась в своем отношении к футболу.
Нева Спорт 13:25
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:39
Космос
Конспирологи сообщили о новом конце света через неделю
МедиаПоток 08:05
Политика
Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия 16:29
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
Политика
Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия вчера в 16:58
Здоровье
Вирусолог Альтштейн напоминает россиянам об опасности COVID-19
Соблюдать меры предосторожности попросил россиян вирусолог Анатолий Альтштейн.
iReactor вчера в 11:28
Общество
Эксперт объяснил, чего нельзя делать при получении кредита
Эксперт по фондовому рынку рассказал, чего нельзя делать при получении кредита.
Невские Новости 20:20
Политика
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести санкционные меры.
Газета.Ru 11 июня в 22:49
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Футбол
«Ротор» может уволить главного тренера Хацкевича
Как стало известно Metaratings.ru, «Ротор» может начать выступление в РПЛ под руководством нового главного тренера.
Metaratings 13:14
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
Происшествия
Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани введен режим ЧС
Режим ЧС введен в связи с пожаром на газораспределительной станции в Казани, сообщили в МЧС.
Взгляд.ру 01:59
Здоровье
67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:15
Наука
Ученые выяснили, кто скупал туалетную бумагу в пандемию
Еще в самом начале коронавирусной пандемии многие обратили внимание, как люди бросились скупать туалетную бумагу.
Газета.Ru 09:40
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:17