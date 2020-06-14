По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек. ЧП произошло накануне на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян. Об этом сообщает телеканал CGTN.

В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны

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