Происшествия

Вести.RuВести.RuЧисло жертв взрыва на заводе в Мценске увеличилось до пяти

Число погибших в результате взрыва газа на заводе по производству металлоконструкций в Мценске возросло до пяти — еще одна женщина скончалась после того, как ее извлекли из-под обрушившейся крыши.
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Среди жертв взрыв в Мценске оказались граждане Турции

Интерфакс04:42

Во Мценске из-за взрыва в цехе погибли пять человек

Вечерний Орел03:27

СК опубликовал видео с места взрыва в Мценске

Орелград07:12

Во Мценске произошел взрыв газа. Есть погибшие

ИнфоОрел03:09

Пятеро человек погибли на рабочем месте: факты и версии ЧП на мценском заводе

ТРК Истоки11:01

Взрыв на заводе в Мценске мог произойти из-за скопления паров лакокрасочных материалов

ТАСС05:46

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

РИА Новости07:23
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Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

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Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 09:35
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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Газета.Ru вчера в 17:19
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Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном

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S7 раскритиковала план принимать рейсы из Китая в Шереметьево

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РБК 11:15
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 00:22
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ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
Автоновости дня вчера в 22:30
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Аксенов оценил нежелание главы горсовета Керчи увольняться

Lenta.ru 03:51
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В России появится первый частный город

В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области.
Lenta.ru 13:06
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В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
REGNUM 13:17
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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

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Коммерсантъ 11:49
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Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС вчера в 05:19
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Ортодоксальных евреев выгнали из самолета из-за вони

Пилот авиакомпании American Airlines попросил выгнать из самолета ортодоксальную еврейскую семью из-за исходящего от них неприятного запаха.
Lenta.ru 12:52
Армия и оружие

Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом

Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Взгляд.ру 13:13
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Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости 12:45
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Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России

Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Автоновости дня 03:13
Футбол

ЦСКА подписал контракт с 17-летним центральным защитником Котиным

Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с 17-летним центральным защитником Никитой Котиным, сообщается на сайте московской команды.
РИА Новости 13:50
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Политолог заявил о последствиях отказа ПНС Ливии освободить россиян

Политолог Андрей Кошкин прокомментировал отказ Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отпустить россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, похищенных и удерживаемых Триполи.
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Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой

Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.
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"Бизнес-модели цифровых платформ строятся сегодня на основе сбора глобальных пользовательских данных, что позволяет улучшать контент, совершенствовать сервисы, привлекать больше пользователей и быстро наращивать капитализацию при помощи прорывных технологий, в том числе и искусственного интеллекта", - сказал Мишустин в своем выступлении на форуме.
РИА Новости 01:12
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
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В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России

С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Lenta.ru 12:33
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Умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь

Ученые оценивали наличие хронических заболеваний, влияние курения, алкоголя, правильного питания и физической активности.
АМИТЕЛ вчера в 21:12
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С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
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