Происшествия

РБКРБКЧисло погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек

По меньшей мере 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Reuters. По его словам, около 4 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.
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Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек

РБК19:55

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78

RT на русском19:33

Число погибших от взрыва в порту Бейрута выросло до 78

РИА Новости20:21

Число жертв взрыва в Бейруте достигло 78

Интерфакс19:06

Число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 78

Газета.Ru19:59

Al Jazeera: число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78

ТАСС18:47

В результате взрывов в порту столицы Ливана погибли десятки человек

Коммерсантъ16:47
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Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

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В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

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До сих пор не установлены и не опрошены возможные свидетели его исчезновения.
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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

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Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
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Политика

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Экономика

Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
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Экономика

Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
RT на русском 07:34
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Шоу-бизнес

Марк Богатырев поблагодарил Татьяну Арнтгольц за любовь и мудрость

Совместные фото актеров появляются в Сети довольно редко. Некоторые фолловеры считают, что Арнтгольц и Богатырев уже давно узаконили союз.
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Происшествия

Минздрав Ливана: в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками, — передал телеканал LBC.
News.ru 12:04
Гаджеты

Google представила бюджетный смартфон Pixel 4a

Компания Google анонсировала выход нового смартфона Pixel 4a.
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Общество

Итальянский ресторатор предложил запретить Гавайскую пиццу

Российская газета 20:50
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Авто

УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод готовит к выпуску новый УАЗ «Хантер».
Лезги газет 18:11
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Происшествия

Названа версия взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 4 августа 2020, 19:57 — REGNUM Взрывы в ливанской столице произошли на корабле с пиротехникой, находящемся в порту, сообщил 4 августа министр здравоохранения Ливана.
REGNUM 12:57
Общество

В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4521, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 16:05
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Происшествия

СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
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Происшествия

В Дагестане при опрокидывании грузовика пострадали девять человек

В Дагестане девять человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля ЗИЛ-131 в районе села Бежта.
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Шоу-бизнес

Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes

Вестник 01:30
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Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
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Общество

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
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На Камчатке чиновников пересадили на гостакси

Петропавловск-Камчатский, 5 августа 2020, 04:07 — REGNUM В Камчатском крае у региональных чиновников забрали персональный транспорт и пересадили на гостакси, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Кино

Брэдли Купер снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона

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Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
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Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
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Шоу-бизнес

Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно

Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
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