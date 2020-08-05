Происшествия
РБКЧисло погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек
В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста. Ранее министр здравоохранения Ливана сообщал о 78 умерших. Более 4 тыс. человек пострадали.
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Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Происшествия
Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте
РИА Новости 04:40
Происшествия
Любовница Энди Картрайта рассказала об отношениях с рэпером
Любовница Энди Картрайта, которого расчленила и несколько дней прятала в квартире его жена Марина Кохал, рассказала о знакомстве и отношениях с рэпером.
Lenta.ru 01:25
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе Феррана Торреса из «Валенсии»
Metaratings вчера в 15:02
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 вчера в 15:07
Политика
В черногорском монастыре отслужат молебен по жертвам операции «Буря»
Поминальная служба пройдет в монастыре Острог 5 августа.
REGNUM вчера в 13:13
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 03 августа в 00:32
Происшествия
У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
Театры
Театр Олега Табакова откроет сезон в сентябре двумя премьерами
Спектакль по пьесе Вампилова Первым спектаклем, который в новом сезоне увидят зрители "Табакерки", станет "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова.
ТАСС 04:27
Экономика
«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" покупает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае.
Интерфакс 02:11
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском
Российская газета 04:01
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Политические журналисты активно обсуждают идею, согласно которой президент РФ Владимир Путин готов поглотить часть Белоруссии.
CT news вчера в 18:11
Футбол
Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время 03 августа в 10:12
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка
Российская газета 03:17
Происшествия
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в 3-5 млрд долларов - телеканал Эл-би-си.
ТАСС 04:26
Армия и оружие
США показали удар гиперзвуковым C-HGB
Армия Соединенных Штатов в ходе онлайн брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB).
Lenta.ru 04:43
Космос
Астероид 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле в среду
Астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров максимально сблизится с Землей около 19:35 вечера по московскому времени 5 августа.
МИР 24 вчера в 17:51
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Армия и оружие
В России началось серийное производство пистолетов «Удав»
Производство первой серийной партии новейшего пистолета для российской армии "Удав" началось в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех").
РИА Новости 04:34
Здоровье
Министр Костин: В регионе не допущено смертей от коронавируса на дому
«В области не допущено ни одной смерти от коронавируса на дому», - подчеркнул Костин, но все же остановился на двух последних случаях гибели от инфекции, когда люди некоторое время занимались самолечением.
Четвертая Власть вчера в 11:56
Футбол
Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 млн рублей
Как стало известно Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба.
Metaratings 02:58
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16