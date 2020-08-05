Происшествия

РБКРБКЧисло погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек

В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста. Ранее министр здравоохранения Ливана сообщал о 78 умерших. Более 4 тыс. человек пострадали.
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В результате взрыва в Бейруте погибли десять спасателей

РИА Новости04:36

Что случилось этой ночью: среда, 5 августа

Интерфакс00:46

В Бейруте после взрыва в порту погибли 10 спасателей

Газета.Ru04:46

Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100

Lenta.ru02:05

Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек

РБК01:44

Пожар после взрыва в Бейруте еще не потушен

ТАСС02:44

Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек

Известия01:34
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Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

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Происшествия

В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

BFM.ru 03:36
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Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
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Происшествия

Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте

РИА Новости 04:40
Происшествия

Михаил Ефремов в суде не признал вину по делу о ДТП

BFM.ru 04:37
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Происшествия

Любовница Энди Картрайта рассказала об отношениях с рэпером

Любовница Энди Картрайта, которого расчленила и несколько дней прятала в квартире его жена Марина Кохал, рассказала о знакомстве и отношениях с рэпером.
Lenta.ru 01:25
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Футбол

«Манчестер Сити» объявил о переходе Феррана Торреса из «Валенсии»

Metaratings вчера в 15:02
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 вчера в 15:07
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Политика

В черногорском монастыре отслужат молебен по жертвам операции «Буря»

Поминальная служба пройдет в монастыре Острог 5 августа.
REGNUM вчера в 13:13
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Кино

Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»

Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 03 августа в 00:32
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Происшествия

У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск

Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
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Общество

В Турции заявили о резком росте случаев коронавируса на курортах

РИА Новости 04:00
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Театры

Театр Олега Табакова откроет сезон в сентябре двумя премьерами

Спектакль по пьесе Вампилова Первым спектаклем, который в новом сезоне увидят зрители "Табакерки", станет "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова.
ТАСС 04:27
Экономика

«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае

Группа компаний "Абрау-Дюрсо" покупает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае.
Интерфакс 02:11
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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Происшествия

Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском

Российская газета 04:01
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Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
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Политика

Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

Политические журналисты активно обсуждают идею, согласно которой президент РФ Владимир Путин готов поглотить часть Белоруссии.
CT news вчера в 18:11
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Футбол

Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время 03 августа в 10:12
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Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка

Российская газета 03:17
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Происшествия

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в 3-5 млрд долларов - телеканал Эл-би-си.
ТАСС 04:26
Армия и оружие

США показали удар гиперзвуковым C-HGB

Армия Соединенных Штатов в ходе онлайн брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB).
Lenta.ru 04:43
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Космос

Астероид 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле в среду

Астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров максимально сблизится с Землей около 19:35 вечера по московскому времени 5 августа.
МИР 24 вчера в 17:51
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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
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Армия и оружие

В России началось серийное производство пистолетов «Удав»

Производство первой серийной партии новейшего пистолета для российской армии "Удав" началось в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех").
РИА Новости 04:34
Здоровье

Министр Костин: В регионе не допущено смертей от коронавируса на дому

«В области не допущено ни одной смерти от коронавируса на дому», - подчеркнул Костин, но все же остановился на двух последних случаях гибели от инфекции, когда люди некоторое время занимались самолечением.
Четвертая Власть вчера в 11:56
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Футбол

Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 млн рублей

Как стало известно Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба.
Metaratings 02:58
Происшествия

Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
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Общество

В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки

Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
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Здоровье

Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы

Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
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