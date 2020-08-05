В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста. Ранее министр здравоохранения Ливана сообщал о 78 умерших. Более 4 тыс. человек пострадали.

Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек

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