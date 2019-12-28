с чего всё началось

Число жертв мощного взрыва в столице Сомали — городе Могадишо превысило 90 человек. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед. Сперва сообщалось о 50 жертвах.

Число жертв взрыва в столице Сомали превысило 90 человек

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Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.