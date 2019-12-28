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REGNUMЧисло жертв взрыва в столице Сомали превысило 90 человек
Число жертв мощного взрыва в столице Сомали — городе Могадишо превысило 90 человек. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед. Сперва сообщалось о 50 жертвах.
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"Меня проинформировали, что число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и четыре иностранца", — написал он в Twitter.РИА Новости02:49
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Происшествия
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