Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло жертв взрыва в столице Сомали превысило 90 человек

Число жертв мощного взрыва в столице Сомали — городе Могадишо превысило 90 человек. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед. Сперва сообщалось о 50 жертвах.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось
"Меня проинформировали, что число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и четыре иностранца", — написал он в Twitter
.
РИА Новости02:49

Подробнее о событии

Теракт в Сомали совершил смертник

Известия08:11

Президент Сомали обвинил группировку «Аш-Шабаб» в причастности к теракту в Могадишо

ТАСС11:08

Президент Сомали возложил ответственность за сегодняшний теракт в Могадишо на группировку «Аш Шабаб»

Эхо Москвы11:37

Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Интерфакс12:30

Законодатель сообщил о гибели более 90 человек из-за теракта в Сомали

РБК03:45

Сомалийский депутат сообщил о 94 погибших при взрыве в Могадишо

RT на русском03:27

Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90

РИА Новости02:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:02, Ашберн
Футбол

Тер-Штеген заинтересовал «Баварию», «Ювентус» и «ПСЖ»

По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария».
Матч ТВ 04:55
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Коммерсантъ 09:08
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче звезд NHL

ТК Звезда 01:15
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по мосту в Киеве

Мэр проехал по мосту в костюме Деда Мороза на квадроцикле.
РИА Новости 09:36
Единоборства

Тренер Емельяненко рассказал о плане Федора на бой против Джексона

Александр Мичков, наставник ветерана ММА Федора Емельяненко, поведал о тактике подопечного в поединке с американцем Куинтоном Джексоном.
Газета.Ru вчера в 21:19
Происшествия

В США пять человек погибли при крушении самолета

Небольшой самолет рухнул в городе Лафайетте, американском штате Луизиана, в результате чего погибли пять человек.
Газета.Ru 12:46
Общество

Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин

Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.
RT на русском 13:05
Политика

Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.
RT на русском 13:53
Политика

Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на замену в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти, сообщается на сайте украинского парламента.
РИА Новости 11:16
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости 13:39
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Происшествия

Скелет умершего более полугода назад мужчины обнаружили в Москве

Тело мужчины в состоянии скелета обнаружили в Москве.
Lenta.ru 13:28
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru 26 декабря в 11:25
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Кино

Райан Рейнольдс рассказал о «Дэдпуле 3»

UfaTime.ru 04:09
Игры

PlayStation 5 назвали очень дружелюбной консолью для разработчиков

Ferra 08:05
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет, погибли минимум 14 человек

Утром 27 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа. В Алма-Ате разбился пассажирский лайнер. По данным на 7.30 мск погибли 14 человек.
Инфо24 26 декабря в 23:37
Происшествия

В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера

На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Газета.Ru 04:43
Политика

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".
Вести.Ru 08:58
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Политика

Журналистов не допустят на обмен пленными в Донбассе

В субботу президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР состоится 29 декабря, сообщал "Укринформ" Ранее о том, что Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными - 29 декабря, сообщила пресс-служба омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Rambler News Service 13:06
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Общество

«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году

Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019 году.
РИА Новости 12:39
Происшествия

Восемь человек пострадали при ДТП с микроавтобусом в Крыму

Газета.Ru 12:24
Происшествия

Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет

Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.
РИА Новости 06:26
Армия и оружие

Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Lenta.ru 05:54
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

Газета.Ru 07:46
Главное